Ole Gunnar Solskjaer fait allusion à la signature de l’attaquant en révélant les plans de Mason Greenwood

Mason Greenwood a marqué sept buts cette saison (Photo par Ash Donelon / Manchester United via .)

Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a suggéré qu’il signerait un attaquant cet été après avoir insisté sur le fait que Mason Greenwood était “ à des années ” de jouer l’avant-centre du club.

L’adolescent a marqué un incroyable 17 buts la saison dernière et bien qu’il n’ait pas maintenu cette forme de but cette saison, son total de sept s’est accompagné d’une amélioration globale du jeu de Greenwood.

Le joueur de 19 ans est passé par l’académie de United en tant qu’avant-centre, mais il a principalement été déployé depuis le flanc droit ce trimestre, avec Solskjaer désireux d’éloigner l’adolescent de la tâche plus physique de diriger la ligne.

Avec Edinson Cavani susceptible de quitter Old Trafford cet été, beaucoup pensaient que Greenwood occuperait une position plus centrale étant donné l’intérêt de United pour Jadon Sancho.

Mais Solskjaer dit que l’adolescent n’est pas prêt à mener la ligne pour le club et il a laissé entendre qu’il signera un nouvel attaquant en révélant que Greenwood est “ à des années ” de jouer au centre.

Greenwood a signé un contrat de cinq ans plus tôt cette saison (Photo de Matthew Peters / Manchester United via .)

“Mason n’est pas seulement un finisseur naturel – c’est un footballeur naturel”, a déclaré Solskjaer.

“Il est si lisse et il a tellement mûri cette saison”, a déclaré Solskjaer.

«Vous pouvez voir que son corps s’est développé et qu’il devient plus fort. Sa constance s’améliore de plus en plus et il commencera à marquer plus de buts, c’est sûr.

«J’ai été vraiment impressionné et heureux de son développement cette saison. Il a traversé cette période difficile en tant que personne plus forte et meilleur joueur

“ Peut-être qu’à l’avenir, il pourra jouer en tant qu’attaquant central, mais je pense toujours que c’est dans quelques années.

«Être un avant-centre en Premier League est probablement la position la plus difficile à jouer.

“ Pour le moment, je pense que Mason est plus apte à jouer ce rôle large, se laisser tomber dans les poches, trouver de l’espace et courir derrière.

“ Je ne veux pas qu’il soit dos au but et qu’il ait deux défenseurs centraux à l’arrière. Je pense que nous avons trouvé un bon moyen de le développer, mais il pourrait finir par devenir n ° 9.



