Ole Gunnar Solskjaer fait allusion à une surprise de transfert dans une interview avec Sky – News 24

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a parlé de son soulagement et de son enthousiasme à l’idée d’avoir des fans de retour sur le terrain pour le match d’ouverture de la saison.

Les Reds affronteront leurs rivaux du nord Leeds United lors du match d’ouverture de la saison ce week-end devant un Old Trafford bondé. “Enfin, nous avons retrouvé nos fans, cela va signifier beaucoup pour nos joueurs, cela va nous donner de l’énergie”, a plaisanté Solskjaer.

“Leeds est un match unique, je pense que tous ceux qui jouent contre l’équipe de Marcelo Bielsa savent que ce sont des matchs uniques et spéciaux.”

Il a réitéré à quel point le début de saison est important après qu’une mauvaise forme à domicile au début de la dernière campagne leur a laissé beaucoup de terrain à rattraper.

Pendant ce temps, United a été occupé dans la fenêtre de transfert après avoir ajouté Jadon Sancho et Tom Heaton pour renforcer l’équipe, tandis que Raphael Varane devrait être annoncé d’un jour à l’autre.

Le patron a semblé satisfait de ses signatures estivales alors qu’il souriait de leur potentiel. “Je suis excité par l’équipe”, a-t-il déclaré. “Je ne pense pas que quoi que ce soit soit au-delà de ces garçons.”

Cependant, Solskjaer n’a pas exclu la possibilité de renforcer davantage en disant: “Vous ne savez jamais ce qui va se passer dans le football … toutes les surprises, tout peut arriver, vous devez être prêt mais je suis très heureux de ce que nous’ ai fait jusqu’à présent.

Solskjaer visera à faire mieux que l’an dernier et à remporter de l’argenterie après avoir perdu de justesse en finale de la Ligue Europa contre Villarreal aux tirs au but.

Le Norvégien qui a marqué ce but pour décrocher le triplé pour United en 1999, revient sur le chagrin de la finale de cette année.

« Se réveiller le lendemain matin était un sentiment horrible, vous ne voulez plus ce sentiment, vous ne voulez pas perdre des finales ou de gros matchs. Je suis fait comme ça de toute façon, je suis plus déterminé à bien faire.

Le patron a les yeux rivés sur la Premier League, un signe rassurant pour les fans mais il ne sous-estime pas non plus la tâche à accomplir. “Nous savons que nous sommes dans la ligue la plus intense et la plus compétitive au monde, et nous devons être au sommet de nos matchs du premier au 38 match pour avoir une chance de remporter la Premier League.”

Les hommes de Solskjaer donneront le coup d’envoi de la campagne 2021/22 à 12h30 le samedi 14 août alors qu’ils affronteront Leeds à Old Trafford.