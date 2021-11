Ole Gunnar Solskjaer fait face à un énorme test de jour de derby – nouvelles de l’équipe avec Cristiano Ronaldo pour commencer mais Paul Pogba et Aymeric Laporte suspendus

Ole Gunnar Solskjaer est prêt pour l’un de ses plus gros tests de son règne à Old Trafford lors du premier derby de Manchester de la saison.

Le Norvégien a trouvé son travail suspendu à un fil la dernière fois que son équipe a accueilli l’un des plus grands rivaux de United alors qu’il s’inclinait 5-0 contre Liverpool.

Les hommes de Solskjaer et Guardiola s’affrontent ce week-end

Les Red Devils ont rebondi avec une victoire 3-0 sur Tottenham dimanche, mais l’affrontement avec City sera un véritable test pour savoir s’ils ont franchi un cap.

United a cependant un bon bilan récent de Premier League contre ses voisins bruyants, n’ayant pas perdu dans l’élite depuis avril 2019.

City entre également dans le derby après avoir subi une perte de choc à domicile contre Crystal Palace ce week-end.

La rencontre des deux géants de Manchester est toujours une grande occasion et talkSPORT sera à Old Trafford pour vous offrir une couverture en direct et exclusive du blockbuster de Premier League.

Man United contre Man City: commentaire talkSPORT

Le derby de Premier League aura lieu le samedi 6 novembre.

Old Trafford accueillera le premier derby de Manchester de la campagne et le coup d’envoi est donné à 12h30.

talkSPORT couvrira le match en direct à partir de 11h et Reshmin Chowdhury sera votre présentateur.

Les commentaires viendront ensuite de Sam Matterface, de l’ancien assistant de United Steve McClaren et de l’ancienne star de City Trevor Sinclair.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple storeAndroid – Télécharger depuis Google PlayRadio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AMLA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

Ronaldo participera à son premier derby de Manchester depuis plus d’une décennie Man United v Man City: Actualités de l’équipe

L’équipe locale transpire sur la forme physique de Victor Lindelof après qu’il a été exclu du match de Ligue des champions de mardi contre l’Atalanta.

Le défenseur central s’est blessé à l’entraînement lundi.

Paul Pogba ne sera pas non plus disponible, le milieu de terrain devant purger le deuxième de ses trois matchs de suspension pour son carton rouge contre Liverpool.

City, quant à lui, sera également sans joueur suspendu après l’expulsion d’Aymeric Laporte lors de la défaite 2-0 contre Crystal Palace samedi.

Ferran Torres soigne toujours une blessure au pied contractée en service international avec l’Espagne, mais l’attaquant adolescent Liam Delap est de nouveau disponible.

Les deux équipes seront en action en Ligue des champions avant le derby et toute nouvelle nouvelle de blessure arrivera en temps voulu.

United a mis fin à la série de victoires de 21 matchs de City plus tôt cette année Man United contre Man City: qu’est-ce qui a été dit?

Solskjaer a affirmé qu’il n’était pas distrait en affrontant City avant son affrontement en Ligue des champions contre l’Atalanta.

Il a déclaré: «Nous sommes en bonne position après avoir remporté des matchs à domicile, mais nous avons également besoin d’un résultat à l’extérieur.

« Tous se concentrent sur celui-ci, sans penser du tout à celui-là (Man City).

« Tout le monde est concentré, a travaillé sur la récupération depuis samedi soir.

« Le délai est rapide, mais voyons parmi qui nous pouvons choisir. »