Ole Gunnar Solskjaer fait le point sur Harry Maguire après une blessure contre Aston Villa ⋆ .

Maguire a été blessé (Photo: .)

Le capitaine de Manchester United, Harry Maguire, a été contraint de quitter son équipe lors de la victoire 3-1 de son équipe en Premier League contre Aston Villa après avoir reçu un coup à la cheville et Ole Gunnar Solskjaer n’est pas sûr de la gravité du problème.

Maguire, le demi-centre anglais, est entré en collision avec l’ailier de Villa Anwar El Ghazi à environ 15 minutes de la fin et a dû être soigné.

Il a essayé de continuer mais après être revenu sur le terrain, il s’est assis au milieu du terrain, acceptant que son après-midi était terminé.

C’était la première fois que Maguire n’avait pas terminé 90 minutes de sa carrière à Manchester United, bien que ses coéquipiers aient fait le travail sans lui grâce aux buts de Bruno Fernandes, Mason Greenwood et Edinson Cavani.

Bien que cela n’ait pas eu d’effet négatif sur United ce jour-là – les Red Devils se remettant de l’ouverture de Bertrand Traoré pour garder leurs faibles espoirs de titre en vie – le manager Solskjaer espère que ce n’est rien de trop grave.

United a deux matchs en milieu de semaine contre Leicester et Liverpool – pour lesquels il est sûrement peu probable qu’il soit apte – mais un problème plus important pourrait l’exclure de la finale de la Ligue Europa à la fin de ce mois.

Maguire a été forcé de partir (Photo: . via .)

Solskjaer a confirmé qu’il s’agissait d’un problème de cheville après le match, mais n’a pas été en mesure de donner une indication sérieuse de combien de temps il resterait sans son capitaine, qui a été vu marchant vers le bus de l’équipe dans une botte de protection.

J’espère que [the Europa League final] tout ira bien avec Harry, dit Solskjaer.

‘Je ne sais pas. Nous devons le vérifier. Cela peut prendre quelques semaines ou un mois – nous ne savons pas.

«C’était son mollet ou sa jambe. Je pense que le joueur a atterri sur lui et il a tordu quelque chose.

Plus: Monde



“ Harry a été excellent et c’est presque du jamais vu, les minutes qu’il a jouées.

«Sa forme physique est très bonne – il est robuste. Mais, aujourd’hui, on aurait dit que le garçon s’était posé sur lui et qu’il s’était tordu la cheville.

«Je ne sais pas à quel point c’est sérieux. Il pourrait être disponible mardi, peut-être pas.

Maguire a posté sur son Instagram après le match: “ Victoire importante.

“ En espérant que la blessure n’est pas grave et que je reviendrai bientôt. Merci à tous pour vos messages.

Owen Hargreaves a estimé que l’affrontement entre Maguire et El Ghazi était “ malheureux ” et a déclaré que son ancienne équipe attendrait nerveusement une mise à jour concrète de son état.

«Monsieur Reliable», a déclaré Hargreaves à Premier League Productions. “ Ils ont la chance qu’il puisse jouer pratiquement tous les matchs et il est malheureux.

“ Il est malchanceux que El Ghazi vient de se poser sur lui. Il voulait rester, il a essayé mais juste ce poids sur l’extérieur de sa jambe gauche.

«Cela doit être vraiment douloureux. J’espère que ce n’est pas une grosse blessure car il joue toujours et cela a dû le déranger.

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport.





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();