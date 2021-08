Ole Gunnar Solskjaer fait l’éloge de la « bête » Scott McTominay pour l’affichage de Leeds et exclut d’autres transferts après l’atterrissage de Raphael Varane et Jadon Sancho

Le casting de stars comprend Zazie Beetz, Brian Tyree Henry, Sandra Bullock, Lady Gaga, Joey King et plus Avec Brad Pitt à la tête des débats, Bullet Train mettra en vedette un ensemble rempli de talents de premier plan, notamment (mais sans s’y limiter) Joey King, Zazie Beetz, Brian Tyree Henry, Sandra Bullock, Lady Gaga, […] More