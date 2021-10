« Ole Gunnar Solskjaer gérant contre Jurgen Klopp et Pep Guardiola, c’est comme moi jouant Steven Gerrard et Patrick Vieira chaque semaine »

L’ancienne star de Liverpool, Danny Murphy, a plaisanté en disant qu’Ole Gunnar Solskjaer gérerait contre Jurgen Klopp et Pep Guardiola serait comme lui jouer contre Steven Gerrard et Patrick Vieira chaque semaine.

Solskjaer est désormais le favori des bookmakers pour être le prochain entraîneur de Premier League à perdre son emploi après une humiliante défaite 5-0 à domicile contre son rival Liverpool.

GETTY

Solskjaer a l’air d’être sur la glace après le pire résultat de sa carrière de manager

.

Les fans étaient furieux contre Solskjaer, huant United hors du terrain à la mi-temps

Le Norvégien en est à sa troisième saison complète au club et n’a pas encore remporté d’argent, et en gagner un semble plus loin que jamais après une défaite humiliante à Old Trafford.

Solskjaer est une légende du club de United grâce à ses six titres de champion en tant que joueur, mais est entré en fonction en tant que gardien avec un CV sans intérêt.

L’ancien patron de Molde et Cardiff a conquis les supporters avec quelques premières performances stellaires, mais l’ancien milieu de terrain de Liverpool Murphy pense que Solskjaer n’est pas assez bon pour concourir au sommet.

« Je pense que parfois, vous devez simplement accepter votre niveau », a déclaré Murphy.

Solskjaer a dirigé Molde dans deux périodes distinctes avec Cardiff

« Tu essaies, tu fais de ton mieux, c’est un peu comme quand tu es joueur.

« Quand vous jouez, vous essayez d’être le meilleur joueur du monde, vous essayez d’être le meilleur à votre poste.

« Vous atteignez le niveau auquel vous atteignez, puis vous déterminez en quelque sorte où vous êtes et vous savez quelles sont vos forces et vos faiblesses. »

Murphy pense que Solskjaer a maintenant atteint ce point et ne peut tout simplement pas rivaliser avec Klopp, Guardiola et Thomas Tuchel, leurs équipes donnant le rythme dans la course au titre de Premier League grâce à des affichages scintillants.

. – .

Klopp et Guardiola sont considérés comme deux des meilleurs managers du monde, Solskjaer incapable d’atteindre ce niveau

United occupe désormais la septième place et n’a remporté aucune victoire lors de ses quatre derniers matches de championnat, et les choses ne seront pas plus faciles.

Les Red Devils affronteront Tottenham, Manchester City, Chelsea et Arsenal lors de leurs cinq prochains matchs de Premier League, ce qui pourrait être un désastre pour Solskjaer à en juger par les récentes performances de son équipe.

Murphy reconnaît que le joueur de 48 ans a vécu de bons moments lors de son retour à Manchester, mais le compare à sa propre carrière de joueur, affirmant que vous devez connaître vos limites.

Il a expliqué: « Vous avez de bons matchs en cours de route, comme Ole a eu de bons matchs où il a mis en place un plan tactique et a battu Man City à quelques reprises.

.

Murphy a comparé Solskjaer affronter Klopp et Guardiola à lui affronter des puissances de la Premier League telles que Gerrard et Vieira

.

Murphy a plaisanté en disant qu’il connaissait son niveau lorsqu’il a affronté Vieira

«Ils ont eu quelques moments, le PSG, mais finalement, semaine après semaine, il ne peut pas rivaliser avec les managers contre lesquels il est confronté.

« C’est un peu comme si je jouais contre Gerrard et Vieira chaque semaine.

« Je ferai de mon mieux, je le ferai, j’essaierai et un jour ou l’autre je prendrai le dessus sur eux, mais le plus souvent ils vont me dominer parce qu’ils sont meilleurs. »