Ole Gunnar Solskjaer a été qualifié de « dépassé » par talkSPORT qui a déclaré que c’était « un embarras » si le patron des Red Devils conservait son travail après la défaite 4-1 à Vicarage Road.

Bruno Fernandes a dit aux fans de blâmer les joueurs alors qu’ils s’excusaient après une défaite humiliante sur la route, la quatrième défaite de son équipe lors de leurs six derniers matchs de Premier League.

GETTY

Le temps d’Ole pourrait bien être écoulé

Les buts de l’ancien attaquant des Diables rouges Josh King, Ismaila Sarr, Joao Pedro et Emmanuel Dennis ont donné aux hôtes un résultat cinglant.

Donny van de Beek avait donné à United une bouée de sauvetage, mais juste au moment où ils commençaient à faire pression, mais l’expulsion du capitaine du club Harry Maguire pour deux défis imprudents a anéanti tout espoir de retour.

Après avoir subi des défaites humiliantes contre Liverpool, Man City et maintenant Watford, le temps presse pour Solskjaer.

S’il devait être démis de ses fonctions comme largement attendu selon les bookmakers, il pourrait très bien s’agir de son dernier poste en Premier League.

.

United sont dans le désarroi

« Je ne peux pas croire qu’il a duré aussi longtemps », a déclaré Perry Groves à talkSPORT.

« Il a emmené Man United aussi loin qu’il le pouvait, il est hors de propos tactiquement, il y a trois joueurs là-bas qui pensent qu’ils sont plus gros que lui, à savoir Ronaldo, Pogba et Fernandes.

« Ole Gunnar Solskjaer n’est pas un manager d’élite et je dirais qu’il n’obtiendrait probablement pas un autre emploi en Premier League.

« S’il survit, c’est embarrassant pour Manchester United. »

.

Solskjaer est « dépassé » à Man United

Si le Norvégien était toujours aux commandes d’ici mardi, il devra rapidement dépoussiérer ce résultat et préparer ses joueurs à un énorme affrontement contre Villarreal en Ligue des champions.

« Il ne peut pas l’être », a-t-il demandé à Groves si Solskjaer serait toujours aux commandes.

« Il ne peut pas être à la tête de l’un des plus grands clubs du monde mardi. »

À temps plein, Solskjaer s’est adressé aux fans à temps plein et les a remerciés pour leur soutien, alors qu’il les applaudissait et leur faisait signe, suggérant peut-être un au revoir, Fernandes et le reste de l’équipe ont suivi.

.

Sancho, Lingard et les autres se sont tournés vers les fans à temps plein

Avec les joueurs et le manager à l’unisson, Solskjaer a levé la main pour s’excuser avant que Fernandes ne dise aux fans de blâmer les joueurs à la place.

Malgré la défaite, Solskjaer peut potentiellement trouver un certain réconfort dans le sens où l’un de ses joueurs vedettes le soutenait toujours.

Ce fut une autre journée douloureuse au bureau pour Man United

Le Norvégien a présenté ses excuses aux supporters