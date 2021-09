Ole Gunnar Solskjaer identifie le facteur de Man Utd qui “doit être traité” après la sortie de la Coupe Carabao

Ole Gunnar Solskjaer a déclaré que les démarrages lents de Manchester United “doivent être corrigés” après qu’ils n’aient pas réussi à se remettre d’un but perdu pour se faire éliminer de la Coupe EFL par West Ham.

Les Hammers se sont vengés de United en éliminant les hommes de Solskjaer du La Coupe Carabao remporte une victoire 1-0 à Old Trafford.

Après avoir perdu de façon spectaculaire contre United ce week-end, West Ham, effectuant 10 changements, s’est rendu dans le nord mercredi à la recherche d’une place au quatrième tour de la Coupe EFL.

Et la frappe de Manuel Lanzini à la neuvième minute a suffi à faire couler United, qui a effectué 11 changements. Malgré les 27 tirs de United et 61% de possession, ils n’ont pas pu percer. Et en fait, West Ham aurait dû doubler son avance sur le tard.

Andriy Yarmolenko et Mark Noble ont tous deux raté des occasions de culpabilité. Mais c’était le souhait de départ lent de United qui inquiétait le Norvégien.

United a démarré lentement ce week-end à West Ham et ils ont répété cela à Old Trafford mercredi.

Solskjaer a déclaré à Sky Sports: «(Nous manquions) de but. Un démarrage lent à nouveau et qui doit être corrigé. Ils ont marqué un but et après cela, nous avons bien joué pendant de longues périodes. Nous avons essayé et je sais que les statistiques ne veulent rien dire. Mais quand vous avez 27 coups, les garçons ont essayé.

« Nous n’avons pas créé de grosses occasions, mais nous avons créé de la pression, Mason Greenwood est entré en jeu et en a eu une bonne, mais parfois la pression n’arrive à rien. Il a eu un impact positif, il était frais et vif mais c’était trop peu trop tard. Les six ou sept dernières minutes, nous étions fous et ils auraient pu en marquer quelques-uns. »

Interrogé sur l’éventuelle pénalité infligée à Jesse Lingard lorsque Mark Noble a attrapé le maillot de l’homme de United dans la surface, Solskjaer a ajouté : « Je préférerais ne pas en dire trop, mais c’était encore une pénalité pour Jesse Lingard.

« Vous voulez vous qualifier, mais c’est une longue saison, nous l’avons bien lancée, nous ne pouvons rien leur reprocher pour leur attitude et nous avons de gros matchs à venir.

« C’est un long voyage toute la saison. Nous avons des tas de jeux et continuons à faire ce que nous faisons, en essayant d’obtenir des résultats. Nous sommes sortis de cette coupe qui n’est pas géniale mais nous allons nous concentrer pour samedi.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de TEAMtalk…

Pearce salue la “mentalité gagnante”

L’entraîneur adjoint de West Ham, Stuart Pearce, a rendu hommage à la “mentalité gagnante” de David Moyes. Il a également révélé que les Hammers étaient contrariés de ne pas gagner le match contre United dimanche.

« Nous étions vraiment déçus de ne pas avoir gagné le match dimanche. C’est ce que David Moyes a créé dans ce club, une mentalité de gagnant. Nous avons creusé profondément quand nous le devions et aurions pu gagner par plus. Les gars sont ravis de passer. Ce n’est pas un endroit facile à venir, mais pour un homme, ils étaient magnifiques », a déclaré Pearce.

“Nous avons bien joué pendant de très très longues périodes – nous avons bien tenté le coup.” Ole Gunnar Solskjaer réagit à la sortie du troisième tour de #MUFC de la Coupe Carabao aux mains de #WHUFC…❌🏆 pic.twitter.com/XpXvWg5r31 – Sky Sports Football (@SkyFootball) 22 septembre 2021

«Nous avons particulièrement bien joué, bien géré le ballon et ouvert United à une ou deux reprises. Le gouverneur ici a créé une mentalité de gagnant et lorsque les jetons sont bas, ils font un effort supplémentaire les uns pour les autres.

« Il aime gagner des matchs de football. Il le prend dans sa foulée, un match dans une compétition de coupe et nous sommes ravis d’être au tour suivant. Du point de vue de Dave, il est ravi de gagner mais c’est un autre match et nous nous concentrons désormais sur samedi.

« Gagner des matchs de football est une bonne habitude à prendre. Nous sommes bien ensemble et le manager a créé cela. Les joueurs aiment jouer pour lui.

LIRE LA SUITE: L’attaquant de Man Utd ouvert à Tottenham avec un méga accord d’échange évoqué