Ole Gunnar Solskjaer: l’Athletic révèle les plans de Manchester United après une récente mauvaise forme – Man United News And Transfer News

Les fans de Manchester United ont eu un aperçu de ce qui se passait dans les coulisses ces derniers temps alors que les rumeurs sur l’avenir d’Ole Gunnar Solskjaer continuent de croître.

Le légendaire Norvégien semble être aux commandes contre Watford ce week-end, mais peu de gens pensent qu’il peut encore changer les choses.

Selon ., Joel Glazer est le décideur ultime du club, bien qu’il ait également la contribution du directeur général Richard Arnold et du vice-président exécutif Ed Woodward.

Le directeur du football John Murtough et le directeur technique Darren Fletcher donneraient leurs suggestions, mais en fin de compte, la décision appartient au trio susmentionné.

United a apparemment dit aux agents qu’ils pensaient à long terme et considéraient la mauvaise forme actuelle comme un simple « coup » dans le règne de trois ans de Solskjaer.

Le club étant toujours en Ligue des champions et assez proche d’une place parmi les quatre premiers serait l’une des raisons pour lesquelles il est toujours en charge.

L’Athletic poursuit en disant que certaines sources pensent que des vérifications des antécédents des managers sont en cours, mais rien de plus ne se passera pour le moment afin de respecter Solskjaer.

Il est entendu que Brendan Rodgers « a des admirateurs » à Old Trafford, bien que rien de plus n’en soit encore sorti.

Il est dit que Murtough et Fletcher n’ont pas la même autorité ou la même contribution que les autres directeurs sportifs, mais qu’ils « donneront un aperçu » à Manchester United, le club étant au courant des candidats possibles disponibles.

Le média réputé continue de dire que United a contacté Ralf Rangnick au fil des ans, mais uniquement pour obtenir des conseils sur le développement des jeunes et les structures du club, et non pour l’embaucher; même maintenant, il n’y a aucune communication concernant le remplacement de Solskjaer.

Il est entendu qu’Erik ten Hag est une option attrayante, mais c’est tout, le directeur du football de l’Ajax, Marc Overmars, n’étant pas pris en considération en raison des récents changements structurels dans l’embauche de Murtough et Fletcher.

En vérité, ce sont toutes des choses que les fans, pour la plupart, ont déjà connues et la confirmation de l’Athletic ne fait qu’ajouter de la peur aux supporters qui pensent que la mauvaise gestion commence en fait au sommet du club.