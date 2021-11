Ole Gunnar Solskjaer: l’attitude et la motivation doivent venir de l’intérieur – Man United News And Transfer News

Manchester United a publié son équipe itinérante pour le match Atalanta et il y a quelques inclusions et exclusions intéressantes d’Ole Gunnar Solskjaer.

L’équipe itinérante de United

Gardiens : David De Gea, Dean Henderson, Tom Heaton.

Défenseurs : Eric Bailly, Diogo Dalot, Harry Maguire, Luke Shaw, Alex Telles, Raphael Varane, Aaron Wan-Bissaka.

Milieu de terrain : Bruno Fernandes, Fred, Jesse Lingard, Juan Mata, Nemanja Matic, Scott McTominay, Paul Pogba, Donny van de Beek.

Attaquants : Amad, Edinson Cavani, Mason Greenwood, Anthony Martial, Marcus Rashford, Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho.

Certains points intéressants à souligner sont que Pogba voyage parce que sa suspension à la suite du carton rouge contre Liverpool ne se poursuivra pas dans le football européen.

Le talentueux Français a raté la victoire sur Tottenham Hotspur et manquera le prochain affrontement contre Manchester City ce week-end, donc les attentes sont qu’il commencera contre Atalanta.

Amad revient après avoir finalement guéri de sa blessure alors qu’il a été confirmé que Victor Lindelof n’a pas voyagé à cause d’un coup qu’il a reçu à l’entraînement.

Lors de sa conférence de presse d’avant-match, Solskjaer a déclaré: « Lorsque vous avez une équipe en pleine forme à Manchester United, il y aura toujours des joueurs de bonne qualité qui ne joueront pas et cela s’est produit récemment.

«Certains joueurs ont eu à faire avec une place sur le banc et vous devez saisir l’opportunité lorsque vous l’obtenez. Il faut bien s’entraîner et je ne peux rien leur reprocher.

« L’attitude et la motivation doivent aussi venir de l’intérieur. Cela arrivera toujours à Manchester United.

« Les joueurs vont traverser des sorts difficiles lorsqu’ils ne jouent pas, puis votre personnage est révélé.

«Quand vous êtes dans un endroit comme celui-ci, nous avons tellement de joueurs, nous n’avons le temps pour personne de bouder ou de ne pas donner d’énergie à l’équipe.

« Si vous n’êtes pas dans le onze de départ, vous êtes là pour soutenir vos coéquipiers. Et si vous venez, vous faites de votre mieux. Si tu ne viens même pas, tu penses à la meilleure chose que tu puisses faire pour l’équipe [to support it].

« L’attitude était au rendez-vous. Oui, je comprends que les joueurs veulent jouer. Personne n’est content quand il ne joue pas. Le moral de l’équipe a été très bon et il doit l’être. C’est l’équipe avant tout individu.

Solskjaer est loin d’être en sécurité pour l’instant et devra remporter des victoires contre Atalanta et Manchester City avant qu’une certaine pression puisse être relâchée.

En vérité, même si United bat les deux équipes, les fans exigent plus que des victoires et veulent voir un plan tactique cohérent mis en place.

Les supporters veulent voir de bonnes performances maintenant et pas seulement de bons résultats car ils perdent patience avec Solskjaer.

L’ancien attaquant est à la barre depuis près de trois ans et certains pensent qu’il n’y a pas assez de preuves pour suggérer qu’il livrera un jour de l’argenterie.