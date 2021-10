Ole Gunnar Solskjaer: le conseil d’administration de Manchester United n’est pas encore concerné par une mauvaise forme – Man United News And Transfer News

Manchester United ne serait pas encore intéressé par le limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer, car les inquiétudes concernant son poste de manager du club continuent de croître.

Le légendaire Norvégien a supervisé une mauvaise série de résultats au début de la nouvelle saison, ce qui a fait douter de sa capacité à faire passer United au niveau supérieur.

Selon ., les décideurs d’Old Trafford n’ont « pas encore d’appétit » pour le limogeage de Solskjaer, rien n’indique pour l’instant une « fragmentation interne ».

Il est entendu que les joueurs respectent le personnel d’entraîneurs actuel, ceux sur le terrain d’entraînement niant qu’il y a un manque de style ou de stratégie.

Les collègues de Solskjaer travailleraient dur pour renverser la vapeur à United, sacrifiant leur vie personnelle pour remettre l’équipe sur la bonne voie pour les objectifs de la saison.

L’ancien joueur de Molde a souvent clairement indiqué qu’il souhaitait que son équipe joue dans un sens direct et offensif tout en continuant à travailler dur sur le ballon.

Cet objectif n’a jamais été mis en doute et les fans peuvent voir qu’il y a certainement eu un changement par rapport aux jours ternes et basés sur la possession de l’ère de Louis van Gaal.

Que les Red Devils jouent ou non au football direct, offensif et agressif assez fréquemment est sujet à débat.

Il est peu probable qu’un fan sensé doute du fait que le personnel d’entraîneurs travaille dur ou non, mais les inquiétudes résident plutôt sur le fait qu’ils soient suffisamment bons ou expérimentés.

Michael Carrick et Kieran McKenna sont les principaux responsables des séances d’entraînement et ont souvent été salués comme des entraîneurs potentiels très appréciés, mais certains se sentent un peu bouleversés et l’ajout d’expérience au personnel d’entraîneurs peut faire du bien.

Le nom de René Meulensteen est apparu dans le passé et il sera intéressant de voir si Solskjaer cherche à faire des ajouts à son équipe ou s’il fera confiance aux entraîneurs actuels.

Néanmoins, ce qui est évident, c’est que quelque chose doit changer, car la trajectoire actuelle de l’équipe ne peut se terminer que d’une seule manière pour l’ancien attaquant prolifique.