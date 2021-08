Ole Gunnar Solskjaer: le manager de Man United revient sur les premiers jours du club – Man United News And Transfer News

in

Cela fait 25 ans qu’Ole Gunnar Solskjaer a marqué son premier but à Manchester United.

Dans une interview accordée au Sunday Times, le Norvégien a évoqué ses expériences en tant que joueur et les conseils qu’il a reçus de ses coéquipiers.

Solskjaer a fait ses débuts le 25 août 1996 contre Blackburn Rovers. L’article mentionne la poursuite ratée d’Alan Shearer par United, qui a quitté Blackburn pour rejoindre Newcastle United.

Au lieu de cela, Sir Alex a décidé de signer Karel Poborsky, Jordi Cruyff, Ronny Johnsen et Solskjaer cet été-là.

Le Norvégien a déclaré : « Je pense que personne n’attendait quoi que ce soit de moi ». “Personne en dehors de la Norvège, de toute façon.”

“Lors de ma première conversation avec Sir Alex, il a dit:” Eh bien, nous vous donnerons les six premiers mois dans les réserves, et dans la seconde moitié de la saison, vous pourrez peut-être vous joindre à la configuration de la première équipe et jouer à des jeux.’ “

United menait 2-1 à 26 minutes de la fin lorsque Sir Alex s’est tourné vers son banc.

Un super sous-marin est né. Solskjaer a remplacé David May et a marqué six minutes après son entrée en jeu.

“Ma première volée n’était pas la meilleure, mais Tim Flowers m’a juste renvoyé le ballon, et la seconde était un peu plus clinique”, a déclaré Solskjaer.

“Je me souviens juste de m’être tourné, et Eric Cantona est le premier à célébrer, à venir vers vous – et c’est à ce moment-là que vous réalisez que vous avez fait quelque chose de grand.”

« Je suis content de ne pas l’avoir fait parce que les attentes qui m’auraient suivi auraient rendu la tâche plus difficile. Mais avec le but, je pense avoir fait une petite déclaration au gaffer : ‘Je suis plus prêt que tu ne le penses.'”

Le Norvégien a débuté 25 des 35 matchs restants de United en Premier League et a terminé meilleur buteur, avec 19 buts toutes compétitions confondues.

“J’ai vécu sur le nuage neuf”, a-t-il déclaré. “Chaque fois que nous avons eu un coup d’envoi, c’est moi et Eric, et Eric a dit:” Vous marquerez aujourd’hui. Ce sera facile pour un bon joueur comme vous. Il était un partenaire de frappe incroyable et un mentor incroyable. »

«Je me soutiens toujours en tant que finisseur contre n’importe qui dans le monde à moins de 20 mètres. Encore à ce jour, ne vous inquiétez pas pour ça », a déclaré Solskjaer.

Lorsqu’on lui a demandé comment il avait changé au cours des 25 dernières années, il a répondu : “Je pense que je suis devenu beaucoup plus confiant en tant que personne.”

“J’ai eu beaucoup plus de confiance en moi en remportant des trucs à Man United, en réussissant et en apprenant à se défendre en tant que joueur.”

« C’est de cela qu’il s’agit ici. Vous devez montrer que vous avez un fort caractère mental. Je ne pourrais pas être le manager de Manchester United si je n’avais pas l’esprit fort.

Les Red Devils ont lancé leur campagne de Premier League 2021-22 avec une victoire 5-1 contre Leeds United.

Solskjaer était ravi de l’arrivée des fans à Old Trafford.

“ Leeds était fantastique, la journée parfaite. Les fans étaient de retour, et vous devez comprendre que les gens vont s’emballer car cela a été 17 ou 18 mois difficiles pour tout le monde.

Malgré une performance fantastique, il a minimisé le titre de United.

«Il y a deux ans, nous avons battu Chelsea 4-0, et il y avait beaucoup de« Manchester United est prêt »et ceci, cela et l’autre. Je savais que nous n’étions pas prêts.

« Vous devez couper à travers le bruit et vous concentrer sur vos performances. Réinitialisez après chaque match et soyez prêt.

Solskjaer a montré qu’il était déterminé à réussir au club.

Montrant une amélioration progressive chaque année depuis sa prise de fonction, le Norvégien sera impatient de mener cette équipe de United à l’argent cette saison.