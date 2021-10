Ole Gunnar Solskjaer: le manager de Manchester United a besoin d’une solution à long terme – Man United News And Transfer News

Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a un problème à résoudre autant que les fans étaient heureux de voir la victoire sur Tottenham Hotspur.

Le légendaire Norvégien a supervisé une victoire cruciale 3-0 qui l’a essentiellement maintenu au travail, mais il ne semblait pas y avoir de plans pour l’avenir.

Ronaldo et Bruno sont les principales options et tous deux ont tendance à commencer la grande majorité des matchs. Ronaldo, cependant, se reposera inévitablement. Cavani et Rashford auront du temps de jeu mais il n’y a pas grand chose pour Martial, Greenwood, Sancho, Lingard et VDB. Avoir Sancho là-dedans, c’est fou.

– UtdArena (@utdarena) 31 octobre 2021