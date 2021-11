Ole Gunnar Solskjaer: le patron de Manchester United tient une réunion cruciale après une mauvaise forme – Man United News And Transfer News

Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, aurait tenté d’amener son équipe à bord avec ses nouveaux plans pour améliorer la forme.

Le légendaire Norvégien est soumis à une pression énorme après un début de saison décevant qui a récemment inclus des défaites embarrassantes contre Manchester City et Liverpool.

Selon le Daily Mail, Solskjaer a eu jeudi des « entretiens de crise » avec certains de ses joueurs les plus expérimentés dans le but de renverser la vapeur à United.

Il est dit que Harry Maguire, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Luke Shaw, Victor Lindelof et Nemanja Matic étaient tous présents à la réunion de 10 heures.

Il semble que Solskjaer ait voulu être ouvert à ses stars seniors sur la façon dont il envisage de relancer une bonne forme et a également expliqué sa vision tactique.

United doit certainement sonner les changements s’ils espèrent revenir sur la bonne voie car ce qu’ils ont fait jusqu’à présent n’a pas obtenu les résultats requis.

Il est également intéressant de noter qui sont les joueurs seniors de Solskjaer et comment ils sont apparemment les leaders du groupe.

Maguire est évidemment le capitaine, bien qu’il y ait ceux qui pensent que Ronaldo devrait l’être, tandis que l’élévation de Bruno chez les Diables rouges a laissé certains demander qu’il soit nommé capitaine.

Le milieu de terrain portugais a été le talisman de l’ère Solskjaer et il devra être au centre de ce qui va suivre.

Matic est l’un des joueurs les plus expérimentés de Manchester United, tandis que Lindelof serait un leader silencieux, remportant même le poste de capitaine de l’équipe nationale de Suède.

Shaw est peut-être le pont entre les stars plus jeunes et les stars plus âgées, et sa bonne forme la saison dernière a vu son stock augmenter massivement.

Les absents intéressants sont Paul Pogba (qui s’entraîne par temps chaud à Dubaï), Marcus Rashford, Raphael Varane (qui est blessé), Edinson Cavani (également blessé), David de Gea et Juan Mata.