Ole Gunnar Solskjaer: Les deux statistiques clés de son règne intense – Man United News And Transfer News

Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a récemment renouvelé son contrat et les fans, pour la plupart, étaient optimistes à ce sujet.

Des doutes légitimes subsistent, mais les supporters choisissent de rester positifs plutôt que de sauter le pas et de le critiquer.

Après tout, United semble être sur la bonne voie pour une fenêtre de transfert estivale réussie qui les préparera bien pour la nouvelle saison.

La pression sera sur Solskjaer pour livrer de l’argenterie et il ne fait aucun doute que ceux qui lui avaient donné le bénéfice du doute se retourneront rapidement contre lui sinon.

En toute justice pour le légendaire norvégien, les statistiques ci-dessous sont une bonne lecture et montrent des signes de progrès clairs.

180 – Depuis le premier match d’Ole Gunnar Solskjær à la tête du club en décembre 2018, seuls Manchester City (221) et Liverpool (217) ont récolté plus de points en Premier League que le total de 180 de Manchester United. Prolongation. pic.twitter.com/3dl3NoeGyh – OptaJoe (@OptaJoe) 24 juillet 2021

16 – Ole Gunnar Solskjær a donné à 16 adolescents différents leurs débuts à Manchester United lors de ses 151 matchs à la tête, un de plus que José Mourinho, Louis van Gaal, Ryan Giggs et David Moyes au club combiné (15 en 302 matchs). Tradition. pic.twitter.com/TDKJJ7gIma – OptaJoe (@OptaJoe) 24 juillet 2021

Pour ceux qui ne peuvent pas voir les Tweets ci-dessus :

The Peoples Person a récemment écrit un article explorant si le contrat de Solskjaer était ou non une bonne idée à l’époque.

On pourrait faire valoir que le club ferait mieux d’attendre de voir comment la saison se développerait avant de lui donner un nouveau contrat.

Cependant, on pourrait également affirmer que Manchester United l’a soutenu massivement et qu’ils devaient clarifier son avenir à long terme afin de montrer et de renforcer la stabilité.

Cela n’aurait pas de sens d’investir autant dans l’équipe uniquement pour garder Solskjaer sur la touche et ce n’est certainement pas beau.