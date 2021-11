Ole Gunnar Solskjaer: les frustrations de l’équipe de Manchester United augmentent après des promesses non tenues – Man United News And Transfer News

Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, s’est vu confier un autre problème à résoudre, car ses joueurs seraient de plus en plus frustrés par lui.

Les mauvais résultats et les doutes sur ses capacités sont une chose, mais maintenant certains de ses joueurs en ont marre de certaines des promesses non tenues qui leur ont été faites.

Selon ESPN, il y a une frustration croissante au sein de l’équipe en raison du refus apparent de Solskjaer de tourner malgré la promesse de certains joueurs qu’ils obtiendraient des minutes.

Certains ont estimé qu’on leur avait menti, le légendaire Norvégien ayant apparemment été convaincu de tourner après avoir accepté lors de réunions qu’il avait surjoué les joueurs vedettes la saison dernière.

Les joueurs à qui on a promis plus de minutes sont Donny van de Beek, Anthony Martial, Jesse Lingard, Dean Henderson, Eric Bailly, Diogo Dalot, Juan Mata et Alex Telles.

Avec certains joueurs, la promesse a suffi à mettre un terme à leur envie de partir l’été dernier mais désormais ils n’ont quasiment plus été utilisés depuis, certains ne comprenant pas pourquoi ils ne font pas irruption dans l’équipe malgré de mauvais résultats.

Les fans n’ont pas besoin d’être analytiquement observateurs pour comprendre pourquoi les noms susmentionnés sont en colère contre Solskjaer.

Par exemple, Van de Beek a à peine figuré malgré le refus d’un déménagement à Everton cet été et malgré la mauvaise forme de Fred et Scott McTominay.

Martial a été négligé et a même fait de fausses déclarations au sujet de ses blessures apparentes, sa femme insistant sur le fait qu’il n’avait eu qu’une intoxication alimentaire.

Lingard a été utilisé comme une sorte de super sous-marin et malgré son impression, a été laissé sur le banc, sans récompense pour sa bonne forme.

Bailly, Dalot et Telles ont tous été déçus par Solskjaer qui insiste pour commencer devant eux des joueurs à moitié en forme et hors de forme tels que Luke Shaw et Harry Maguire.

Peut-être que les deux seuls qui ne peuvent pas se plaindre sont Mata et Henderson, avec David de Gea sous une forme sensationnelle et il n’y a apparemment pas de place dans le onze de départ pour le premier.