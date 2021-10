Ole Gunnar Solskjaer: les journalistes s’affrontent sur l’étendue des dommages causés aux vestiaires – Man United News And Transfer News

Les fans de Manchester United entendent des rapports contradictoires sur ce que les joueurs dans le vestiaire pensent actuellement d’Ole Gunnar Solskjaer.

La position du légendaire Norvégien est massivement menacée après une terrible défaite 5-0 contre Liverpool à Old Trafford.

Solskjaer est dans une position si odieuse maintenant que certains joueurs de #mufc – retenus contre son gré – plantent maintenant le couteau mais il devra peut-être les jouer samedi après la pagaille de dimanche. Toute la dynamique est insoutenable. – Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) 27 octobre 2021

Les joueurs n’aiment pas perdre, mais ils doivent accepter leur juste part des critiques. Il est vrai que certains remettent en question la tactique, mais il est également vrai que les joueurs ne remplissent pas exactement leurs fonctions sur le terrain. C’est un échec collectif, mais la responsabilité s’arrête avec Ole. #MUFC – Rob Blanchette (@_Rob_B) 27 octobre 2021

La défaite contre Liverpool a laissé beaucoup de gens réclamer la tête de Solskjaer et certains ont estimé que les joueurs penseraient la même chose.

Les Tweets ci-dessus semblent suggérer le contraire et que les problèmes avec le légendaire Norvégien ne sont pas collectifs.

Solskjaer reste populaire en raison de ses brillantes compétences en gestion des hommes, mais cela ne signifie rien si ses capacités sont remises en question.

Après tout, les joueurs veulent gagner et ne toléreront pas un manager même s’il est gentil s’il est incapable de donner des résultats.

Au contraire, de nombreux footballeurs supportent des managers désagréables en raison de leur capacité à remporter des victoires et non à en faire un bouc émissaire, mais Jose Mourinho est l’exemple le plus médiatisé.

La vérité est que, peu importe qui est en faute ou quel est l’état du vestiaire, tout ce qui compte maintenant, c’est que les résultats commencent à influencer United.

L’équipe est tout simplement trop bonne pour se battre pour une place parmi les quatre premières ou même pour lutter pour y arriver et il ne reste nulle part où se cacher pour Solskjaer.

C’est à lui de décider comment il pense qu’il devrait résoudre le problème, mais de l’extérieur, il a une base solide pour avoir toujours les joueurs de son côté.

Tout ce qu’il a à faire est de les convaincre de croire en sa vision, mais pour ce faire, il doit apporter de sérieux changements et prouver qu’il est tactiquement habile.