Ole Gunnar Solskjaer: les malheurs défensifs de Manchester United sont pires qu’on ne le pensait – Man United News And Transfer News

La position du patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, en tant que manager est certainement menacée et une nouvelle statistique est apparue, ajoutant à la pile de problèmes actuelle.

Les plans du légendaire Norvégien se sont soudainement effondrés devant lui cette saison malgré la constitution d’une équipe remarquablement talentueuse.

Manchester United est classé en bas de la Premier League pour les tacles et les duels gagnants, 19e pour les interceptions et les sauts gagnants et 17e pour les récupérations de balles. [sky] #MUFC pic.twitter.com/0GTC16WHub – Scoop MUFC (@MUFCScoop) 9 novembre 2021

La statistique ci-dessus est choquante et constitue une preuve supplémentaire que les fans peuvent utiliser comme bâton de frappe en ce qui concerne Solskjaer et la demande de son départ.

United n’est pas seulement en mauvaise forme, mais est clairement en chute libre et c’est clairement un problème majeur lorsque leurs statistiques défensives ressemblent à ça.

De nombreux experts ont rapidement pointé du doigt les joueurs, mais les joueurs ne peuvent pas être aussi pauvres que les statistiques le suggèrent, même s’ils ont abattu leurs outils.

En fait, il est plus facile d’affirmer que le système dans lequel ils sont mis en place est ce qui facilite des statistiques aussi horribles.

Il est plus logique que le problème soit systémique et structurel et c’est pourquoi les statistiques défensives sont si mauvaises tout au long du ballon.

Si la configuration est si mauvaise que les bases ne peuvent pas être faites correctement, ce n’est pas quelque chose que les joueurs devraient être blâmés.

Les fans de United ont estimé que leur défense était enfin là avec l’une des meilleures de la ligue alors que les quatre défenseurs d’Aaron Wan-Bissaka, Raphael Varane, Harry Maguire et Luke Shaw ont promis la solidité.

Cependant, quelque chose a horriblement mal tourné et ils mettent maintenant le type de statistiques qui suggèrent qu’ils sont une équipe de relégation.

S’il y a quelque chose que Solskjaer doit résoudre en premier, il est clair que ce serait un bon point de départ.