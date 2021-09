Ole Gunnar Solskjaer: les stars de Manchester United ne peuvent pas s’attendre à des victoires – Man United News And Transfer News

in

Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a envoyé un avertissement à ses joueurs, leur disant qu’ils ne peuvent pas simplement s’attendre à gagner des matchs et qu’ils doivent plutôt travailler dur pour les atteindre.

Le légendaire Norvégien a supervisé la défaite décevante contre West Ham mercredi alors que ses hommes se sont écrasés lors de la Coupe Carabao.

Bien que la compétition n’ait pas nécessairement été cruciale pour la campagne de United, beaucoup ont estimé que c’était une opportunité perdue dans la tentative de gagner de l’argenterie.

La Coupe Carabao est censée être la coupe «la plus facile» à gagner, car de nombreuses équipes choisissent de faire tourner leurs onze de départ jusqu’aux dernières étapes de la compétition.

En fait, c’est ce que l’ancien homme de Molde et David Moyes ont tous deux fait, même si c’est West Ham qui a semblé plus cohérent et a atteint le résultat souhaité.

Selon le site officiel du club, Solskjaer a déclaré: «Les 10 premières minutes, nous étions lents, piétons à la fois en possession et hors de possession.

«C’est quelque chose que nous devons régler et nous le faisons. Je n’étais pas du tout content du départ, non.

« La réponse a encore été excellente, mais nous ne pouvons pas nous retrouver dans ces situations et nous attendons à remporter les victoires que nous avons remportées, fantastiquement au cours de la dernière année et demie.

« Nous devons mieux commencer les matchs. »

Les Red Devils ont tendance à être lents et ont besoin de se développer avant de pouvoir atteindre les objectifs qu’ils recherchent si désespérément.

Cela s’est avéré préjudiciable dans le passé et c’est cette lenteur qui a permis à West Ham de marquer un premier but lors de la défaite 1-0.

En fait, Manchester United échoue souvent à dominer les matchs pendant de longues périodes, ne le faisant souvent que par tranches de cinq à dix minutes plutôt que sur l’ensemble du match.

Solskjaer espère que ses joueurs mûriront rapidement et reconnaîtront la nécessité de contrôler les matchs et de plier les résultats à leur volonté.