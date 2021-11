Ole Gunnar Solskjaer: les statistiques les plus accablantes du manager de Manchester United après la défaite de Manchester City – Man United News And Transfer News

Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a plus ou moins perdu toute la base de fans après la défaite embarrassante contre Manchester City.

Le légendaire Norvégien ne peut qu’être reconnaissant que les visiteurs aient semblé lever le pied de l’accélérateur et se soient installés sur une victoire 2-0.

Rúben Dias a complété plus de passes dans le dernier tiers [12] que n’importe quel joueur de Manchester United. Domination territoriale totale. pic.twitter.com/ojgeW0fDH0 – Statman Dave (@StatmanDave) 6 novembre 2021

Nos 12 derniers matchs : 🔴 1-2 contre les jeunes garçons

🟢 2-1 contre West Ham

🔴 0-1 contre West Ham

🔴 0-1 contre Villa

🟢 2-1 contre Villarreal

⚪ 1-1 contre Everton

🔴 2-4 contre Leicester

🟢 3-2 contre l’Atalante

🔴 0-5 contre Liverpool

🟢 3-0 contre les Spurs

⚪ 2-2 contre Atlanta

🔴 0-2 contre Ville Bilan 4-2-6 : 16 marqués ; 22 concédés. pic.twitter.com/s1iGekSWXU – UtdArena (@utdarena) 6 novembre 2021

Dit tout ce que l’on a l’impression que United s’en est tiré avec un mais a quand même perdu confortablement. A eu plus de tirs cadrés dans son propre but (2) que dans celui de City (1). N’a pas gardé sa cage inviolée en championnat à domicile depuis mars et a concédé plus à domicile cette saison (11) que Norwich (10). – Rob Dawson (@RobDawsonESPN) 6 novembre 2021

Man Utd perd 8️⃣ matchs à domicile au cours d’une année civile pour la première fois depuis 1989… #MUNMCI pic.twitter.com/3hvwJCr3il – Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) 6 novembre 2021

Les statistiques ci-dessus montrent à quel point cela va mal à United et il est difficile de justifier que Solskjaer reste plus longtemps.

Le fait que Liverpool et City aient eu pitié de leurs rivaux prouve à quel point l’équipe a été pauvre ces derniers temps.

Si les deux équipes avaient décidé de vraiment tuer et de ne pas réserver d’énergie, il est probable que les fans auraient vu des scores à deux chiffres devant eux.

Il n’y a peut-être pas de candidats évidents et disponibles pour remplacer Solskjaer, mais il est clair qu’il doit partir pour endiguer le flux.

Faire venir quelqu’un temporairement sera mieux que ce que les fans ont vu ces derniers temps, surtout compte tenu du talent présenté.

Solskjaer a construit l’une des meilleures équipes de la ligue avec une attaque que tout le monde envierait et pourtant, ils ne semblaient même pas menaçants.

Liverpool et City ont tous deux traité Old Trafford comme un terrain d’entraînement et cela suffit sûrement, les fans en ayant marre de la gravité des choses.