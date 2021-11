Ole Gunnar Solskjaer limogé par Manchester United après la triste défaite de Watford

Manchester United a limogé Ole Gunnar Solskjaer (Photo: .)

Ole Gunnar Solskjaer a été démis de ses fonctions par Manchester United à la suite de la défaite 4-1 de l’équipe face à Watford.

Le joueur de 48 ans s’est retrouvé sous une pression intense après une misérable série de six défaites en 12 matchs avant la trêve internationale et la défaite de samedi a été la goutte d’eau, les Red Devils languissant à la septième place de la Premier League.

United a agi rapidement en convoquant une réunion d’urgence du conseil d’administration pour discuter de la meilleure ligne de conduite peu de temps après le coup de sifflet final à Vicarage Road et la recherche du remplaçant de Solskjaer est maintenant en cours.

Le Norvégien, figure culte et favori des fans au cours de sa carrière de joueur de dix ans sous Sir Alex Ferguson, quitte à peine trois ans à Old Trafford.

Reprenant les rênes de Jose Mourinho initialement à titre provisoire en décembre 2018, Solskjaer – qui dirigeait auparavant Molde et Cardiff – a conduit United à une troisième place lors de sa première saison complète à la barre.

United a fait encore mieux la saison dernière, terminant deuxième derrière Manchester City dans l’élite anglaise, et le club était présenté comme une véritable force dans la course au titre après avoir dépensé plus de 130 millions de livres sterling pour de nouvelles recrues cet été.

Record de Solskjaer en tant que patron de Manchester United (intendant et permanent)

Allumettes: 168

A gagné: 91

Dessiné: 37

Perdu: 40

Objectifs pour: 308

Buts contre: 180

Gagner %: 54.17

Cependant, Solskjaer a fait l’objet d’un examen minutieux après une capitulation 5-0 à domicile face à ses rivaux acharnés de Liverpool le mois dernier et sa position est devenue de plus en plus intenable car les résultats et les performances ne s’amélioraient pas.

Le héros triple de 1999 a remporté 12 trophées au total au cours de ses jours de jeu au Theatre of Dreams, mais quitte le poste d’entraîneur-chef sans ajouter d’argenterie à son CV et un pourcentage de victoires de 54,17.

Une multitude de noms de premier plan ont été évoqués comme successeurs possibles de Solskjaer ces dernières semaines, avec Zinedine Zidane, Brendan Rodgers, Erik ten Hag et Ralf Rangnick parmi ceux liés.

L’ancien patron du Real Madrid, Zidane, serait une cible pour United (Photo: .)

S’adressant aux médias après la défaite de United à Watford, Solskjaer a refusé de se laisser entraîner dans des questions concernant son avenir.

« Je travaille pour et avec le club et je le fais depuis 18 ans », a-t-il déclaré à Sky Sports.

« Nous avons une bonne communication et si le club envisage de faire quelque chose, c’est entre moi et le club. »

Il a ajouté: « Les résultats ne sont pas assez bons, nous le savons.

« Nous sommes restés 30 matchs sans défaite à l’extérieur et maintenant nous en avons perdu deux au rebond et encaissé quatre buts dans les deux, donc bien sûr, quelque chose ne va pas. »

«Je ressens pour les fans et je ressens la même chose qu’eux – nous sommes gênés de perdre ce que nous faisons.

« Nous savons que nous sommes dans une très mauvaise passe et dans une mauvaise situation, mais c’est le football et je sais qu’ils soutiendront tous ceux qui sont sur le terrain tous les jours, et parfois il faut s’excuser. »



