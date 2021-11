Ole Gunnar Solskjaer: Manchester United doit croire au choc de Manchester City – Man United News And Transfer News

Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a discuté de beaucoup de choses lors de sa conférence d’avant-match, l’une d’entre elles concernait ses blessures défensives.

Victor Lindelof et Raphael Varane sont les deux qui ne figureront presque certainement pas, ce qui est un coup dur pour les plans du légendaire Norvégien pour la formation 3-5-2 qu’il a récemment employée.

Voici quelques faits saillants de la conférence de presse :

🗣 Bruno Fernandes : « Solskjær est une grande, grande personne et je pense que tout le monde connaît sa part humaine. Je pense que c’est normal que les gens s’énervent que les résultats ne viennent pas, mais c’est trop facile de blâmer uniquement l’entraîneur. On va sur le terrain, on devrait faire mieux. [Sky Sports]

🗣️ Solskjær sur son bilan contre Guardiola : « Non, vous regardez le prochain match. Je ne suis pas du genre à parler de ce que j’ai fait, j’ai beaucoup de respect et d’admiration pour Pep et ce qu’il a fait. Nous avons eu de bons résultats et des matchs serrés, nous avons besoin d’une autre performance comme celle-ci. »

