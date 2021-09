Ole Gunnar Solskjaer mécontent de deux chefs d’accusation après la défaite à domicile “concernant” Aston Villa

in

Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a insisté sur le fait que le but gagnant d’Aston Villa était hors-jeu et a déploré le traitement réservé à Bruno Fernandes après que son équipe ait été battue tard à Old Trafford.

Kortney Hause a donné l’avantage aux visiteurs à la 88e minute d’une brillante tête penchée du corner de Douglas Luiz.

United a eu l’occasion de récupérer un point en retard après que Hause ait remis le centre de Bruno Fernandes à la main. Mais Fernandes est intervenu et a tiré sur le bar pour donner Villa sa première victoire contre United en Premier League depuis le 12 décembre 2009.

Solskjaer a déploré le vainqueur tardif et a déclaré: “Évidemment déçu car le but est hors-jeu. C’est malheureux d’avoir cette décision contre toi.

Au sujet du penalty manqué de Fernandes, il a déclaré : « D’abord la façon dont ils contournent le point de penalty, contournent Bruno et ça, ce n’est pas à mon goût. Bruno est généralement très bon dans ces postes et malheureusement il a raté celui-ci.

« Ça ne rentre pas dans la tête de Bruno. Il est fort mentalement et il va encore avancer. La décision (sur qui tire les pénalités) est prise avant le match.

Sur trois défaites lors des quatre derniers matchs en championnat et en coupe : “Quand vous perdez des matchs, c’est une préoccupation bien sûr que ça l’est.”

Parlant des blessures de Luke Shaw et Harry Maguire, il a ajouté: “Pour le moment, ils ne semblent pas bien pour mercredi, mais voyons voir.”

Le vainqueur du match Hause a déclaré qu’il savait dès qu’il a dirigé le ballon dans lequel il se trouvait.

“Dès qu’il a touché ma tête, j’ai su que c’était dedans et entendre les fans crier l’a complété.”

«Quand ils ont donné le penalty, j’étais dévasté et j’étais furieux contre moi-même. Avec le recul, je ne me suis pas agrandi. J’ai essayé de rentrer mes bras alors quand Bruno l’a lancé au-dessus du bar, j’ai été soulagé. Je pense que c’était la justice à la fin parce que je ne pense pas que ce soit une pénalité », a-t-il déclaré à la BBC.

“Les règles sont les règles. Tout ce que nous pouvons faire en tant que joueurs, c’est jouer le jeu et bien le jouer et quelle que soit la décision que les arbitres et le VAR veulent prendre, nous devons continuer. »

« Nous avons eu les meilleures chances. Nous n’avons pas vraiment eu à défendre trop fort en équipe mais nous sommes repartis avec les trois points et c’est tout ce qui compte. Étaient heureux.”

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de TEAMtalk…

Smith : Villa méritait la victoire

Le patron d’Aston Villa, Dean Smith, parlant de leur dernière victoire en championnat contre United en 2009, a déclaré: “Je pense que Gabby [Agbonlahor] a marqué le vainqueur ce jour-là. Cela a été long à venir. Nos niveaux de performance ont été bons les deux dernières fois que nous sommes venus ici.

“Ce que cela fait, c’est que cela donne énormément de confiance aux joueurs maintenant. Nous sommes allés au coude à coude avec Chelsea, et nous sommes venus ici et nous nous sommes affrontés.

«Ils ont probablement eu beaucoup plus d’occasions que nous, mais c’étaient des chances plus petites et nous avons eu de très grandes chances et méritions la victoire.

«Nous leur avons causé des problèmes sur coups de pied arrêtés et nous obtenons ce but et voulons voir le match sortir alors, mais inévitablement, lorsque nous jouons contre Man Utd, nous donnons un penalty.

« Extrêmement dur, je ne sais pas où il est censé mettre son bras et probablement justice a été rendue. Ils apprécieront celui-là et nos fans le feront certainement parce que c’est long à venir.

«Je n’ai pas été un grand amateur d’excuses, ce n’est pas mon truc. Mais nous avons eu des raisons de ne pas pouvoir aligner nos meilleurs joueurs pour le premier début des matchs. Maintenant, nous avons une équipe en meilleure santé qui rivalise les unes avec les autres et cela s’est montré aujourd’hui. »

LIRE LA SUITE: Southgate reçoit une demande étrange de Man Utd concernant l’appel de l’Angleterre