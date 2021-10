Ole Gunnar Solskjaer ment à Donny Van de Beek

11/10/2021 à 19:39 CEST

Joël Xaubet

Été 2020, le Manchester United versé 39 millions d’euros à Ajax pour le transfert du milieu de terrain Donny Van de Beek. Après une première saison où sa présence dans l’équipe a été un témoignage, cette saison ne s’annonce guère mieux pour le Néerlandais.

Solskjaer ne compte pas sur lui, L’entraîneur norvégien préfère aligner Fred, McTominay ou Pogba au centre du terrain, en plus, le poste de meneur de jeu, où Van de Beek pourrait également jouer, l’occupe Bruno Fernandes, le vaisseau amiral de cet United avec Cristiano Ronaldo.

Sur la situation du Néerlandais, l’ancien joueur de Manchester United a tenu à se prononcer, Paul Ince. L’ancien milieu de terrain anglais a critiqué l’attitude de Solskjaer envers van de Beek : « Il dit qu’il compte sur lui, mais il ment visiblement. Vous devriez partir en janvier pour votre bien & rdquor ;.

Remplacements sans justification

Ince ne comprend pas comment avec les performances des autres milieux de terrain, Van de Beek n’a pas plus d’opportunités : « Vous ne pouvez pas me dire que Fred, McTominay et même Pogba jouent bien & rdquor ;. De plus, l’ancien joueur a assuré que pour le prix payé par United, il ne devrait pas manquer le joueur : « Vous avez 35 millions de livres allongés sur le banc& rdquor ;.

Frein à une projection météorique

L’ex de l’Ajax était l’un des moyens ayant le plus d’impact dans le jeu jusqu’à ce que sa marche vers United a arrêté sa projection dans son élan. En 2018 avec le désormais Blaugrana De Jong, De Ligt et Ziyech, a récolté une campagne historique en Ligue des champions, atteignant une demi-finale où un but de Lucas Moura à la dernière minute les a exclus de la finale.