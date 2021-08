Ole Gunnar Solskjaer Mises à jour sur Amad Diallo, Dean Henderson et James Garner

Ole Gunnar Solskjaer a tenu une conférence de presse avant le voyage de son équipe de Manchester United à Southampton le dimanche 22 août.

Le patron des Red Devils a fait le point sur l’avenir d’Amad Diallo et James Garner, ainsi que sur la forme physique de Dean Henderson, qui a souffert de Covid ces dernières semaines.

Mise à jour d’Ole Gunnar Solskjaer sur les stars de Manchester United

Dean Henderson de retour dans la formation légère

Le gardien de Manchester United et de l’Angleterre, Dean Henderson, a raté la pré-saison après avoir été testé positif au Covid-19. Henderson aurait espéré commencer la saison en tant que gardien de premier choix du club, devant David de Gea et Tom Heaton. Cependant, ses luttes contre Covid ont duré beaucoup plus longtemps que la période d’isolement allouée et il est porté disparu pour United depuis un certain temps maintenant.

David de Gea a commencé la victoire du club contre Leeds United lors de la première journée et aura l’intention de garder sa place.

Ole Gunnar Solskjaer a déclaré lors d’une conférence de presse: “Je pense que toute la situation autour de Covid est encore inconnue et c’est nouveau pour tout le monde, c’est ce qui fait peur, vous entendez des gens, des gens moins en forme que les footballeurs l’ont et aucun symptôme et les footballeurs ont des effets secondaires , la fatigue, c’est une maladie et un virus effrayant. Nous devons être prudents.

“Dean était fatigué après l’entraînement, maintenant il se sent beaucoup mieux, il a passé tous les tests et il s’entraîne, se reconstruit car il a perdu quelques semaines, il travaille dur sur l’herbe.”

Manchester Evening News a rapporté ce matin qu’Henderson reviendrait probablement le mois prochain et qu’on lui avait dit avant le début de la pré-saison qu’il allait commencer la campagne en tant que gardien de but principal.

James Garner partira en prêt

Le milieu de terrain James Garner devrait être prêté pour la campagne 2021/22. Le joueur de 20 ans a passé la première moitié de la saison dernière en prêt à Watford avant de profiter d’un sort plus fructueux avec Nottingham Forest dans la seconde moitié de la campagne 2020/21.

Garner est rapporté par Daniel Taylor, de ., pour retourner au City Ground pour un autre sort avec Chris Houghton.

Forest a repoussé l’intérêt de Stoke City et du comté de Derby de Wayne Rooney, qui auraient tout essayé pour signer l’international anglais des moins de 20 ans.

Selon Rob Dorsett de Sky Sports, Manchester United s’efforce de conclure un nouveau contrat avec Garner avant la sortie de son prêt.

Ole Gunnar Solskjaer, presque confirmé, Garner partira : « Je pense certainement que Jimmy sera prêté, c’est plus ou moins fait, il a très bien fait en pré-saison et m’a vraiment impressionné.

“Pour sa carrière, une autre saison ou six mois de plus à jouer régulièrement l’aidera.”

Amad Diallo pourrait partir en prêt pour le bon club

Amad Diallo est récemment revenu à l’entraînement de Manchester United après avoir participé aux Jeux olympiques de Tokyo, aux côtés de son coéquipier du club et du pays Eric Bailly.

Diallo, qui représentait la Côte d’Ivoire, s’est présenté alors qu’il atteignait les quarts de finale, s’inclinant face à l’Espagne, futur finaliste.

La Côte d’Ivoire a tenu bon dans la compétition, remportant des matchs nuls avec les vainqueurs du tournoi, le Brésil et l’Allemagne lors des phases de groupes.

Diallo a aidé à la victoire 2-1 sur l’Arabie saoudite.

Solskjaer a déclaré à propos de sa signature estivale 2020 qui a marqué un but époustouflant contre l’AC Milan en Ligue Europa la saison dernière : “Avec Amad, je dois dire qu’il se débrouille très, très bien à l’entraînement. Il est revenu un peu plus tard après les Jeux olympiques et maintenant il a l’air vraiment bien.

« Je ne serais pas surpris qu’il reste aussi. Ce doit être le bon prêt (s’il doit y aller), le club, la façon de jouer, etc.

Ole Gunnar Solskjaer interrogé sur Jadon Sancho et Raphael Varane

On a naturellement demandé à Solskjaer si les nouvelles recrues Jadon Sancho et Raphael Varane étaient disponibles pour le match de dimanche, il a répondu: «Eh bien, vous verrez dimanche. Ils ont bien travaillé, ils ont eu des minutes, nous avons passé une très bonne semaine nous-mêmes et nous verrons qui effectuera le vol samedi.

Sancho serait plus susceptible de commencer à quitter le banc contre Leeds samedi dernier. Il a également joué contre Burnley dans un match amical à huis clos en milieu de semaine. United a remporté ce match amical 3-1, avec des buts d’Anthony Martial, Jesse Lingard et Fred.

Cavani de retour à l’entraînement

L’attaquant uruguayen Edinson Cavani était de retour à l’entraînement cette semaine. Il s’était vu accorder un congé supplémentaire par Manchester United.

Solskjaer a parlé au retour d’Edinson: “Edinson s’est toujours occupé de lui-même et manque d’entraînement d’équipe, d’entraînement de football, il avait des raisons différentes pour lesquelles il est arrivé en retard, il y avait des raisons personnelles.

“Son corps peut tolérer beaucoup de choses, c’était quelque chose de requis pas physiquement, une autre affaire, il est prêt à s’entraîner, prêt à partir et voyons ce que nous pouvons en tirer.”

Cavani a prolongé d’un an son séjour à Old Trafford à la fin de la campagne 2020/21, Solskjaer le convainquant qu’il doit vivre un véritable théâtre de rêves.

