Manchester United « regarde des kilomètres » dans la course au titre de Premier League, mais des rapports affirment qu’Ole Gunnar Solskjaer ne sera PAS limogé malgré les mauvais résultats du club.

Les Red Devils ont perdu contre Leicester City samedi pour laisser la patience des supporters suspendue à un fil, avec #OleOut encore une fois tendance sur les réseaux sociaux alors que les fans frappent.

getty

Le travail de Solskjaer est sûr, pour l’instant

Le battage médiatique de leur bon départ et le retour annoncé de Cristiano Ronaldo semble s’être entièrement essoufflé à Manchester après une autre mauvaise sortie, avec 130 millions de livres sterling de dépenses estivales ne semblant pas avoir fait une grande différence.

Les superbes buts de Mason Greenwood et Marcus Rashford ont donné à Man United l’espoir de retrouver le chemin de la victoire, mais des faiblesses familières ont de nouveau hanté l’équipe de Solskjaer alors qu’ils ont concédé deux buts en retard pour passer de 1-0 à 1-1, 2-1 à 2- 2, avant de finalement perdre 4-2.

Alors que Liverpool, encore invaincu, a fait un énorme signal d’intention en battant Watford 5-0 à Vicarage Road, le même jour, United a subi sa deuxième défaite en trois matches de championnat et a vu sa série de 29 matchs à l’extérieur sans défaite se terminer lamentablement.

C’était un autre jour à oublier pour Ronaldo, qui n’a pas réussi à marquer lors de sa troisième Premier League consécutive, ainsi que son manager, dont l’équipe n’a pas remporté de championnat dans cette même manche – perdant contre Leicester et Aston Villa et faisant match nul avec Everton dans leur trois derniers matchs.

getty

Cristiano Ronaldo est revenu à Old Trafford avec un bang, mais a coupé un chiffre plus frustré ces dernières semaines avec la période de lune de miel maintenant terminée

getty

Jamie Vardy a marqué un but en retard alors que Leicester a bouleversé Manchester United au King Power Stadium

Cependant, alors que le nombre de fans de United qui veulent sortir Ole ne fait qu’augmenter, on prétend que le travail de Solskjaer est sûr, pour le moment.

Selon ., le Norvégien a « beaucoup de crédit en banque au niveau du conseil d’administration ».

United occupe actuellement la cinquième place de la Premier League, à un point seulement des quatre premiers, ce qui ne semble pas si mal sur le papier, mais les dépenses estivales importantes du club ont mis davantage l’accent sur le mauvais départ de l’équipe.

Les projecteurs sont également braqués sur Solskjaer étant donné les équipes que son équipe a affrontées jusqu’à présent, ayant bénéficié d’un début de campagne favorable et n’en ayant pas encore profité.

getty

C’était un autre mauvais résultat pour Solskjaer et son équipe de Man United, mais il n’est pas en danger d’être limogé

Leicester a été le test le plus difficile de leur saison jusqu’à présent, et leur liste d’adversaires à venir ne rend pas la lecture agréable pour les fans qui regardent déjà les matchs avec leurs doigts – avec Liverpool, Tottenham, Man City, Chelsea et Arsenal parmi leurs prochains six matches de championnat.

Quatre victoires lors de leurs huit premiers matches de championnat signifient que United est déjà à cinq points du leader de la ligue Chelsea, alors qu’ils ont également subi une sortie prématurée de la Coupe Carabao aux mains de West Ham.

L’ancien défenseur des Hammers, Alvin Martin, a rejoint talkSPORT pour rendre son verdict sur Solskjaer et son équipe en dessous de la moyenne, et a déclaré qu’ils semblaient déjà « à des kilomètres du rythme » par rapport à leurs rivaux.

« Ce sera un coup dur pour Manchester United et pour Ole », a déclaré l’expert de talkSPORT.

.

Harry Maguire a eu un après-midi à oublier à son retour à l’action pour Man United

«Pour perdre un match de cette façon, vous allez à juste titre être critiqué.

« Lorsque vous dépensez le montant d’argent dont ils disposent, vous cherchez maintenant à rejoindre les clubs qui cherchent déjà une chance de gagner la Premier League… mais ils semblent à des kilomètres de cela.

« Je pense que ce résultat aurait vraiment blessé Manchester United aujourd’hui.

«Et je pense que chaque fois que vous prenez une décision maintenant, lorsque ce résultat a mal tourné, commencez-vous Ronaldo, ne commencez-vous pas Ronaldo? Tous ces arguments, critiques et doigts pointés seront dirigés contre Solskjaer.

getty

Les fans sont à bout de patience avec Solskjaer

« Il s’agit de préparer une course. Manchester United doit organiser une série où ils disputent cinq matchs sans se faire battre à coup sûr, mais peut-être en remporter quatre sur cinq.

« C’est là qu’ils doivent être. »

Jouez à talkSPORT’S Big5 pour gagner gros

JOUEZ ICI et vous pourriez… Gagner une part de 5 000 £ 5 choix rapides et décider de 3 changeurs de jeu Les inscriptions coûtent 5 £ 18+, veuillez jouer de manière responsable, gambleaware.org