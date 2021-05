Ole Gunnar Solskjaer “ n’est pas à la hauteur de Manchester United ”, le club ayant reçu l’ordre de nommer Antonio Conte cet été après la défaite “ désastreuse ” en finale de la Ligue Europa contre Villarreal

On a dit à Manchester United qu’il était temps de mettre fin au projet Ole Gunnar Solskjaer après une “ catastrophe ” d’entraîneur alors que les Red Devils étaient battus par Villarreal en finale de la Ligue Europa.

On a dit à talkSPORT que le manager n’était “ pas à la hauteur des normes de Man United ” et que le club devrait chercher à nommer un entraîneur d’élite pour changer les choses à Old Trafford.

.

Solskjaer n’a pas réussi à livrer pour Manchester United alors qu’ils étaient battus par Villarreal d’Unai Emery

Solskjaer a été contraint d’admettre que United n’a pas été une bonne saison après que sa première finale à la tête de son ancien club se soit soldée par une défaite aux tirs au but.

Après un match nul 1-1, avec Edinson Cavani annulant le premier match de la machine à buts Gerard Moreno, l’équipe espagnole a soulevé le trophée après une fusillade marathon qui s’est terminée 11-10 alors que David de Gea a raté son coup de pied crucial.

Il a vu le gardien de but faire la une des journaux pour toutes les mauvaises raisons jeudi matin, avec une statistique lamentable émergeant sur son terrible bilan de pénalités.

Mais l’échec du coup de pied de De Gea n’a fait que mettre plus de pression sur Solskjaer, avec des questions posées sur son sens tactique et sa gestion du jeu.

L’animateur du Sports Bar, Jason Cundy, a dirigé la réaction sur talkSPORT, qualifiant la défaite finale de “ désastre ” pour United et leur manager et a déclaré qu’il y avait maintenant une pause idéale pour penser à remplacer le patron.

.

Les joueurs de Man United avaient le cœur brisé après avoir perdu la finale, avec des questions posées sur la gestion du match de leur entraîneur

.

Solskjaer n’a pas réussi à remporter un trophée au cours de son mandat de deux ans et demi à Old Trafford

Et il pense qu’Antonio Conte, qui devrait quitter l’Inter cet été après avoir remporté le titre de Serie A, serait un rendez-vous parfait pour ramener l’argenterie à Old Trafford.

“Il n’y a rien de positif, c’était un désastre, c’est un désastre pour Ole”, a déclaré l’hôte du Sport Bar et ancien défenseur de Chelsea.

«C’était son grand moment pour prouver à tout le monde, y compris moi, le contraire, et il m’a donné raison.

«Cet affichage était suffisant, j’en ai vu assez pour me déplacer dans une direction différente. Je ne vois pas Ole Gunnar Solskjaer comme l’homme de Manchester United.

«Ole est tenu en si haute estime, c’est un gars adorable et il est bien aimé, il ne semble pas du tout être une mauvaise personne, mais c’est une industrie impitoyable.

«Pour la saison prochaine, il y a une pause parfaite maintenant, c’est le moment idéal.

Simon Jordan ne recule pas sur sa position d’Ole Gunnar Solskjaer malgré avoir battu Southampton 9-0 – Il ne gagnera rien à Manchester United!

«C’est difficile à entendre, mais la vérité est qu’il n’est pas à la hauteur des standards de Man United, il ne l’est tout simplement pas.

«Antonio Conte, il a remporté la Premier League et il vient de remporter le titre de Serie A, il sait gagner des titres et il est un manager impitoyable, il sait comment faire sortir une équipe.

«Il a dirigé l’Italie à la Coupe du monde – nous parlons d’un homme sérieusement expérimenté.

«Ecoute, je préférerais que tu ne le saches pas [given his Chelsea links] mais maintenant quand j’ai entendu la nouvelle aujourd’hui [of Conte’s rumoured Inter exit] et je vois ce résultat – allez le chercher!

Lorsqu’on lui a demandé où tout avait mal tourné pour Solskjaer en finale, Cundy a déclaré qu’il avait simplement été surclassé par un entraîneur supérieur de l’ancien manager d’Arsenal, Unai Emery.

.

Unai Emery a battu Ole Gunnar Solskjaer à Gdansk pour remporter son quatrième trophée de la Ligue Europa

Il a ajouté: «Ce match était énorme pour Ole… mais il n’a pas fait de sous-marin avant la prolongation!

«Villarreal a fait cinq sous-marins et en prolongation, vous avez senti qu’il y avait un changement, vous avez senti qu’il y avait un peu de fraîcheur à leur sujet.

«Il a changé la moitié de son équipe de champ extérieur, Emery, et on pouvait le voir en prolongation que United foulait l’eau. Ils n’étaient même pas proches.

«Ole a laissé Villarreal prendre l’initiative à ce moment-là. Emery a fait un numéro sur lui, tactiquement. Le jeu que nous avons vu était celui qu’Unai Emery voulait que nous voyions.

