Ole Gunnar Solskjaer “ n’est pas une élite ” mais la victoire de Manchester United en Ligue Europa serait un “ tremplin ” pour rattraper Pep Guardiola et Jurgen Klopp

Manchester United doit remporter la finale de la Ligue Europa ce soir, insiste Ally McCoist.

Non seulement parce que les Red Devils, l’un des plus grands clubs du football mondial, n’ont pas remporté de trophée depuis quatre ans, mais aussi pour la carrière de manager d’Ole Gunnar Solskjaer.

C’est une grande soirée pour Man United, dont le dernier trophée remonte à 2017. C’est aussi une grande soirée pour Solskjaer dans sa carrière de manager.

United affronte Villarreal d’Unai Emery à Gdansk et vous pouvez écouter le commentaire complet de l’affrontement EN DIRECT sur talkSPORT.

Leur dernière pièce d’argenterie était la Ligue Europa 2017 et c’est la première finale à laquelle ils participent depuis que Solskjaer a remplacé Jose Mourinho en 2018.

Beaucoup pensent que le Norvégien n’est pas le seul à restaurer le statut de Man United en tant que club d’élite une fois de plus et McCoist pense que Solskjaer ne peut pas être qualifié de manager d’élite pour le moment.

Cependant, battre Villarreal serait un “ tremplin ” pour le voir rattraper les vainqueurs en série Mourinho, Pep Guardiola et Jurgen Klopp.

Solskjaer a remporté des titres de champion en Norvège mais ce serait le plus grand titre de sa carrière de manager

«Il ne fait pas partie de l’élite, soyons honnêtes», a déclaré McCoist à talkSPORT Breakfast.

«Il n’a pas eu la chance de remporter des trophées majeurs comme Mourinho, Guardiola et Klopp, mais c’est un tremplin pour sa carrière d’entraîneur et de manager.

«United n’a rien gagné en quatre ans – ils doivent le gagner. Ils doivent le gagner.

«Et s’ils gagnent, je pense que c’est une bonne saison pour eux. Champions de la Ligue Europa, deuxième place et en Ligue des champions l’année prochaine, je pense que c’est une bonne saison pour eux.

«Ensuite, il a l’opportunité et le potentiel d’amener un ou deux nouveaux visages et de repartir et de progresser avec son équipe.

“S’ils gagnent ce soir, cela le place là-haut avec des managers qui ont eu beaucoup de succès mais pas avec la longévité de Guardiola, Mourinho et Klopp.”

Écoutez le commentaire complet de Manchester United vs Villarreal EN DIRECT sur talkSPORT, coup d’envoi à 20h

