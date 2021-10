Ole Gunnar Solskjaer nie que Cristiano Ronaldo ait demandé à Manchester United de “lui déplacer le ballon plus rapidement” et salue l’impact de 36 ans à Old Trafford

in

Ole Gunnar Solskjaer a nié que Cristiano Ronaldo lui ait dit que Manchester United “devait déplacer le ballon plus rapidement”.

Le capitaine du Portugal a fait un retour émouvant à Old Trafford cet été après 12 ans à conquérir l’Europe avec le Real Madrid puis la Juventus.

Ronaldo a déjà sauvé plusieurs points pour Solskjaer

Au cours de cette période, il est devenu la référence que les footballeurs modernes aspirent à atteindre, car ses normes le poussent constamment lui-même et ses coéquipiers.

Après avoir marqué cinq buts en cinq matchs pour les Red Devils à son retour, c’est déjà un formidable retour pour le joueur de 36 ans sur le plan personnel.

Pourtant, les défaites contre les Young Boys en Ligue des champions, West Ham en Coupe Carabao puis Aston Villa en Premier League ont laissé United un air décidément fragile et sans la même aura intimidante qu’ils possédaient lors du premier passage de Ronaldo.

Un rapport d’ESPN a suggéré que Ronaldo avait demandé que le ballon lui soit joué plus rapidement après avoir boité devant Villarreal mercredi soir à Old Trafford, grâce à un but décousus dans les braises mourantes du match.

Le joueur de 36 ans reste une machine à marquer des buts ciselée

Mais le Norvégien s’est rapidement déplacé pour éloigner son homme vedette de ces citations, admettant qu’elles parlent dans les coulisses.

“Oh ouais, c’est un autre”, a déclaré Solskjaer. « Wow, que pouvez-vous répondre à cela ?

« Ce dont nous parlons, c’est entre nous. Mais nous n’avons pas eu cette discussion pour le dire de cette façon.

“Il a eu un grand impact, à la fois sur et en dehors du terrain”, a déclaré Solskjaer à talkSPORT. « Comme il est professionnel.

Solskjaer a été étonné par le professionnalisme de sa signature estivale

«Vous savez, bien sûr les buts, cinq buts en cinq matchs, cela dit tout. A son âge, il est encore en forme.

«Bien sûr, vous devez le gérer, nous devons nous assurer que nous continuons avec cette forme.

« C’est un très bon exemple pour tout le monde ; comment il se prépare, comment il se conduit.

« Cela a été un très, très bon impact jusqu’à présent et cela ne fait qu’un mois ! Alors, que cela continue longtemps.

