Ole Gunnar Solskjaer nomme son homme du match après la victoire de Man Utd contre les Spurs

Ole Gunnar Solskjaer a nommé Scott McTominay comme son homme du match lors de la victoire 3-0 de Manchester United sur Tottenham samedi.

L’équipe de Solskjaer a fourni la réponse parfaite après la défaite 5-0 du week-end dernier contre Liverpool alors que les buts de Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani et Marcus Rashford ont scellé une victoire confortable contre les Spurs.

Ronaldo a été nommé homme du match après son superbe but et son excellent jeu dans la préparation de l’effort de Cavani en seconde période.

Mais Solskjaer pense que McTominay était le meilleur artiste de United.

Interrogé sur la performance de McTominay après le match, Solskjaer a répondu: « L’homme du match pour moi, d’un mile.

«C’est le Scott que nous avons vu quelques fois auparavant. Il s’est blessé, il s’est fait opérer cette saison, mais aujourd’hui j’ai trouvé qu’il était absolument génial.

« A remporté ses plaqués, a poussé vers l’avant, a gardé le ballon simple, a changé de jeu, a réussi quelques coups de pied arrêtés, donc absolument top. »

Ole Gunnar Solskjaer dit que Scott McTominay était l’homme du match « à un kilomètre » (.)

Solskjaer a également été encouragé par la réponse de ses joueurs après avoir choisi United pour jouer une défense à trois pour leur voyage aux Spurs.

« Il y a beaucoup de choses derrière les tactiques que nous avons utilisées aujourd’hui », a déclaré Solskjaer.

«Mais l’un est bien sûr la solidité. Nous avons réussi à mettre Raphael au milieu des quatre derniers parce que nous avions besoin d’une cage inviolée. Nous devions contrôler le jeu avec le ballon et nous l’avons fait.

« Nous avons fait jouer Edinson et Cristiano ensemble en tant que deux avants, nous avons obtenu la largeur des arrières latéraux, donc aujourd’hui nous avons estimé que cela fonctionnait et ce qui va fonctionner.

«Bien sûr, lorsque vous passez à un dos trois et que vous n’obtenez pas de résultat, vous allez être scruté. Mais nous avons senti que cela fonctionnait, les entraîneurs ont fait un très, très bon travail pour mettre cela en place.

