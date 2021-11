Ole Gunnar Solskjaer: nous travaillons dur pour renverser la vapeur de Manchester United – Man United News And Transfer News

Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a abordé de nombreux sujets lors de sa conférence de presse d’avant-match avant le choc contre Watford.

Naturellement, les journalistes ont posé des questions sur son avenir ainsi que sur la forme physique de l’équipe et les problèmes contractuels de Jesse Lingard qui ont récemment émergé.

Ole Gunnar Solskjær : « J’ai été en contact et j’ai communiqué avec le club comme je le fais tout le temps de toute façon. Cela a été une longue pause internationale, mais nous en avons profité et utilisé à notre avantage, pensons-nous. C’est une bonne réponse des joueurs ». 🔴 #MUFC @utdreport – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 19 novembre 2021

Solskjær sur l’avenir de Man United : « Quand vous perdez un match, vous êtes toujours déçu et sous pression, nous avons communiqué ouvertement et honnêtement ». 🔴 #MUFC « Nous avons corrigé certaines choses, remis certaines choses en place. Je suis sûr que nous verrons une réaction et une bonne performance demain ». pic.twitter.com/qwkQlG80QS – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 19 novembre 2021

🗣️ Solskjær : « Cette semaine, nous avons priorisé certaines choses que nous devons améliorer. La forme et les performances n’ont pas été assez bonnes. Nous pouvons faire mieux, devrions faire mieux et tout dépend des performances du jour… Nous avons se concentrer sur un bon départ. » – UtdDistrict (@UtdDistrict) 19 novembre 2021

Solskjaer est passé maître dans la déviation et gère généralement assez bien les conférences de presse, même si cela se fait à ses frais.

Le légendaire Norvégien est heureux d’avoir l’air idiot si cela signifie que les médias n’obtiennent pas les réponses qu’ils attendent de lui et qu’il est rarement pris au dépourvu.

Il a été directement interrogé sur son avenir et sur ce que l’équipe a fait pour renverser la vapeur et les fans ne sont pas plus près de connaître la vérité à ce sujet.

La bonne nouvelle est qu’il a également fourni des nouvelles de l’équipe, insistant sur le fait que Paul Pogba et Raphael Varane sont les deux seuls absents à long terme.

🗣️ Solskjær : « Paul [Pogba] est absent depuis un moment, Rapha [Varane] est absent pendant un certain temps, à part cela, les joueurs reviendront dans un proche avenir, certains ce week-end, certains dans la semaine, mais c’est la même chose pour les autres joueurs. » – UtdDistrict (@UtdDistrict) 19 novembre 2021

Il ne fait aucun doute que Solskjaer espère que le reste de l’équipe reviendra plus tôt que tard alors que United se dirigera vers la partie la plus chargée du calendrier sans distractions internationales.

Voici également ce qu’il avait à dire sur Lingard :

Solskjær sur l’avenir de Jesse Lingard : « En ce qui concerne la situation des contrats, je n’y ai pas été de très près. Pour moi, Jesse est toujours une grande partie de cette équipe et important et il donne de la qualité au groupe chaque jour. Chaque joueur veut jouer le plus possible ». 🔴 #MUFC @utdreport – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 19 novembre 2021

Solskjaer a clairement fait la différence entre son point de vue sur Lingard et celui du club sur lui, mais il serait juste que le joueur lui-même ne croie plus son manager.

Après tout, malgré la mauvaise forme de l’équipe et sa propre bonne forme, l’Anglais polyvalent n’a guère eu une vraie série de matchs comme il l’a fait la saison dernière avec West Ham.

Il y a une possibilité très réelle que son manque d’apparitions signifie qu’il ratera la Coupe du monde de l’année prochaine.

De nombreux fans pensent qu’il aurait dû être déplacé l’été dernier, mais malheureusement, cela s’est avéré trop difficile à gérer pour le club.