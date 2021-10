Ole Gunnar Solskjaer n’est pas « assez grand » pour contrôler les gros ego de Manchester United, mais le patron d’Old Trafford doit avoir du temps car il « n’a pas perdu le vestiaire », a-t-on dit à talkSPORT.

En milieu de semaine, les Diables rouges s’apprêtaient à encaisser une cinquième défaite en huit matches alors qu’ils affrontaient l’Atalanta en Ligue des champions.

Le travail de Solskjaer reste sous surveillance même après le retour d’Atalanta

Ils ont été hués par certains fans alors qu’ils se traînaient à la mi-temps avec deux buts de retard, seulement pour que l’équipe de Solskjaer revienne de manière mémorable à Old Trafford et gagne 3-2.

Marcus Rashford a marqué son premier départ depuis la finale de la Ligue Europa et Harry Maguire a frappé à la maison un niveleur, mettant en place une finition au box-office qui a vu Cristiano Ronaldo marquer avec une tête puissante du centre de Luke Shaw.

Cependant, les faiblesses défensives de United étaient une fois de plus évidentes pour tous et, malgré leur retour, de nombreux experts pensent qu’ils pourraient se cacher à Old Trafford ce week-end lorsqu’ils affronteront Liverpool.

Les hommes de Solskjaer ont fait preuve d’un grand courage et d’un grand esprit pour riposter, mais l’ancien international écossais Chris Iwelumo craint de ne pas avoir le pedigree managérial pour contrôler les grands noms lorsque les choses tournent mal.

Ronaldo était sur place pour sauver à nouveau Man United en milieu de semaine

« C’est contre les petits clubs de Premier League où ces joueurs ne se présentent pas, cela doit être réglé », a-t-il déclaré à talkSPORT.

« Nous parlons de rythme de travail et d’éthique de travail. Si vous regardez Man City où Aguero volait, il n’a jamais joué comme Guardiola le voulait, mais il lui a imposé ces exigences.

« Il a dit : ‘Je me fiche de ce que vous faites, de vos objectifs, mais vous devez travailler.’

« Ole Gunnar Solskjaer est-il assez grand pour contrôler ces egos ? Je ne pense pas qu’il le soit.

Malgré ses affirmations, Iwelumo insiste sur le fait que le Norvégien doit disposer de temps pour que sa nouvelle équipe se fige.

« Vous regardez leur équipe sur papier, ils devraient être en compétition, pourquoi ne le sont-ils pas ? », a-t-il ajouté.

Solskjaer a fait l’éloge du caractère de son équipe mais sait qu’il a beaucoup de travail à faire pour régler leurs problèmes

« Vous avez vu en première mi-temps contre l’Atalanta qu’ils se sont créés des occasions et auraient pu le mettre au lit.

« Une chose que je dirai, c’est qu’il n’a pas perdu le vestiaire, les joueurs jouent pour lui.

«Ils sont sortis et en deuxième mi-temps, ils ont été exceptionnels.

« Il a très bien recruté. [Jadon] Sancho, [Cristiano] Ronaldo, [Raphael] Varane. La qualité est là et on ne peut pas remettre en cause le recrutement, donc je pense qu’il faut lui laisser du temps.

