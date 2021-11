Ole Gunnar Solskjaer: Pourquoi Ralf Rangnick n’a pas encore été amené – Man United News And Transfer News

Les fans de Manchester United ont eu un aperçu de ce que le club pense d’Ole Gunnar Solskjaer et de son remplaçant potentiel Ralf Rangnick.

Les supporters attendaient l’inévitable nouvelle que l’ancien attaquant n’est plus le manager mais rien n’est encore arrivé.

Selon The Independent, rien n’indique actuellement que Solskjaer sera limogé malgré des sources affirmant que les dirigeants de United sont conscients de la nécessité d’un changement.

Il est entendu que certaines personnalités ont présenté Rangnick comme un candidat potentiel au poste de manager par intérim, et cela l’aide à avoir déjà une relation établie avec la hiérarchie du club.

L’ancien patron du RB Leipzig serait passionné par le rôle, mais un problème potentiel est qu’il voudrait un poste de footballeur après avoir terminé la tâche.

Le point de vente affirme que United n’avait pas de plan B en place au cas où Solskjaer échouerait, car ils prévoyaient qu’il serait le plan à long terme digne de patience et de confiance.

Il est entendu que le club espère stabiliser le navire, qu’il s’agisse du légendaire Norvégien ou de quelqu’un d’autre, jusqu’à l’été, lorsqu’il pourra prendre la grande décision.

Il y a aussi ceci à ajouter à l’équation:

🗣️ — @cfbayern : « #mufc serait un grand rêve pour Ralf Rangnick. J’ai entendu dire qu’il avait eu des discussions avec le conseil d’administration il y a longtemps, mais le conseil d’administration a changé d’avis car il n’était pas une personne facile pour eux de travailler. Je ne sais pas si United le fera reviens pour lui. » #mujournal [@FabrizioRomano twitch] – United Journal (@theutdjournal) 8 novembre 2021

Cela fait maintenant deux managers pour lesquels le club aurait perdu tout intérêt ou du moins se méfierait car il ne serait pas facile de travailler avec eux.

Antonio Conte, qui est maintenant avec Tottenham Hotspur grâce à l’hésitation de United, était l’autre entraîneur de classe mondiale dont le club avait des doutes.

On peut en dire beaucoup sur son passage à Chelsea, à l’Inter Milan et à la Juventus, mais le fait est qu’il a remporté des titres partout où il est allé et c’est un luxe que les Red Devils ne pouvaient pas se permettre de rater mais l’ont fait.