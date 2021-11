Ole Gunnar Solskjaer pourrait toujours être limogé ce soir alors que la réunion du conseil d’administration se poursuit – Man United News And Transfer News

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, semblait avoir échappé au limogeage plus tôt dans la nuit, mais il pourrait s’agir d’un bref sursis à l’exécution.

Comme indiqué ici plus tôt, le Times a rapporté après l’horrible défaite 4-1 de cet après-midi contre Watford qu’une réunion d’urgence du conseil d’administration se tenait pour déterminer le sort du Norvégien.

Cependant, Sky a ensuite rapporté qu’aucune décision n’avait été prise par le conseil d’administration concernant l’avenir de Solskjaer.

RUPTURE: L’avenir d’Ole Gunnar Solskjaer en tant que manager de Manchester United est toujours indécis après la réunion d’urgence des responsables du club après la défaite de Watford – Sky Sports News (@SkySportsNews) 20 novembre 2021

Il semblait que l’incapacité du conseil d’administration à parvenir à un consensus signifiait que le Baby Faced Assassin avait réussi à se libérer à nouveau du nœud coulant.

Cependant, le rédacteur en chef du football numérique de BBC Sport, Howard Nurse, affirme maintenant que l’indécision rapportée par Sky signifie simplement que le conseil d’administration continue de discuter de la question, plutôt que d’avoir terminé sa réunion sans parvenir à une conclusion.

L’infirmière a tweeté :

« Manchester United est susceptible de limoger Ole Gunnar Solskjaer à la suite de la défaite 4-1 à Watford. Les discussions exécutives se poursuivent.

Ceci, d’une source fiable, suggère que la question n’est plus de savoir si Solskjaer doit être maintenu en poste, mais plutôt de savoir quelle devrait être sa rémunération et qui devrait prendre les rênes à court et à long terme.

Le conseil d’administration peut être désireux de nommer un successeur permanent immédiatement, mais cela pourrait s’avérer difficile.

Les favoris Erik ten Hag, Brendan Rodgers et Mauricio Pochettino seraient réticents à quitter leurs employeurs actuels, l’Ajax, Leicester City et le Paris Saint Germain, respectivement, à la mi-saison.

Un autre candidat probable, l’ancien patron du Real Madrid, Zinedine Zidane, serait incertain quant à la gestion d’une équipe de Premier League.

Une autre option pour le conseil d’administration serait de nommer un gérant par intérim jusqu’à la fin de la saison, mais des discussions pourraient être engagées pour savoir qui cela pourrait être.

Toute personne impliquée dans la configuration actuelle des entraîneurs, comme Michael Carrick et Kieran McKenna, est sans doute ternie par les mêmes échecs auxquels Solskjaer est devenu associé.