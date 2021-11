La légende de Manchester United, Paul Ince, a déclaré qu’Ole Gunnar Solskjaer « enlevait le p *** » du milieu de terrain Donny van de Beek.

Le joueur de 24 ans, signé de l’Ajax pour 35 millions de livres sterling en 2020, n’a joué que 64 minutes de football dans toutes les compétitions pour les Red Devils cette saison.

.

La carrière de Van de Beek a stagné à Man United

Après une première campagne décevante à Old Trafford, la star néerlandaise ne peut toujours pas disputer un match ce trimestre, commençant seulement deux fois – lors de la sortie de la Coupe Carabao à West Ham et de la défaite en Ligue des champions contre les Young Boys.

Van de Beek est arrivé d’Amsterdam avec une grande réputation et ses luttes en cours ont laissé beaucoup de gens confus, surtout compte tenu du manque de qualité perçu dans le milieu de terrain actuel de United.

Et Ince, un ancien coéquipier de Solskjaer, fait partie des personnes déconcertées par le traitement réservé par le manager à Van de Beek.

Le Néerlandais a reçu un certain nombre de courtes apparitions cette saison, jouant récemment quatre minutes contre l’Atalanta et dix minutes contre Manchester City.

N’ayant pas le temps d’influencer le jeu et d’impressionner, Ince suggère que Solskjaer se moque de Van de Beek.

.

Le Néerlandais a été limité à de courts camées du banc

«Donny van de Beek obtient quatre minutes contre l’Atalanta. Ce qui m’inquiète, ce sont les choix que fait Ole », a déclaré Ince au podcast United Stand.

« C’est un joueur qui a dit à Ole : ‘Venez à Old Trafford, vous allez commencer dans mon équipe, vous allez coûter 40 millions de livres sterling, vous allez être le centre névralgique du milieu de terrain’.

« C’est ce qu’il a dit et Donny a pensé: ‘F*** moi, c’est mon rêve, c’est ce que j’attendais’.

« Deux ans plus tard, il est sur le banc. Ole lui a en fait pris le cul.

« Non seulement il lui a pris la p***, il lui donne quatre minutes contre l’Atalanta et ensuite, ‘Oh au fait, voici ta chance, va avoir 10 minutes contre Manchester City où nous n’avons pas touché le ballon pendant 85 minutes et montre-moi ce que tu sais faire ».

.

Van de Beek risque de devenir un homme oublié à United

« Si j’étais Donny van de Beek, j’aurais dit ‘F *** ça, je ne continue pas maintenant, vous voulez que je continue pendant 10 minutes alors que nous n’avons pas touché le ballon depuis 88 minutes ?’ Maintenant, tu lui enlèves encore plus le cul.

«Ce sont des décisions comme celle-là qui me déroutent, vraiment. Je ne comprends pas.

« Il a empêché Jesse Lingard d’aller à West Ham parce qu’il a dit qu’il ferait partie de son équipe. Vous êtes mené 2-0 et vous ne le faites pas jouer.

«Vous voyez la situation avec Paul Pogba maintenant, il commence à être expulsé tout le temps, tout cela recommence à s’enflammer. Il sera parti d’ici la fin de la saison.