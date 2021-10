Ole Gunnar Solskjaer: quand la loyauté envers le club et la loyauté envers le manager ne peuvent pas être montrées à la fois – Man United News And Transfer News

Le cou fermement dans l’étau, l’entraîneur de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a eu l’occasion, après la défaite 0-5 d’hier par Liverpool, d’attribuer une partie de la responsabilité à son équipe d’entraîneurs.

Solskjaer est resté fidèle et ne les a pas jetés sous le bus, affirmant que « le personnel d’entraîneurs est très bon, brillant et je choisis la façon dont nous abordons le jeu ».

@Utdarena a tiré la même conclusion qui a déjà été exprimée par de nombreux fans sur le sujet, en tweetant :

«Ce n’est pas un problème car OGS ne va pas appeler ouvertement l’entraîneur et c’est bien. Il n’y a aucun avantage à le faire ici. Cependant, s’il veut rester dans ce travail – qui sait ce que pense Woodward – il doit changer son équipe d’entraîneurs.

Le fait est que cette situation à Manchester United en ce moment est une question de loyauté. Le conseil d’administration et les fans sont désespérés d’être fidèles au manager, à tel point qu’ils (enfin, les fans de toute façon) le supplient de changer son équipe d’entraîneurs pour s’épargner.

Quand auparavant dans le football y avait-il une telle détermination à donner du crédit à un manager et d’autres chances que tout le monde soit prêt à rejeter la faute sur les joueurs, les entraîneurs, tout le monde sauf l’homme lui-même ?

La fidélité est une chose importante à Manchester United et elle a souvent été récompensée. Le club a gardé confiance pendant trois ans en Alex Ferguson et a été récompensé par 26 ans de grandeur. Sir Alex a gardé confiance en Ryan Giggs pendant deux ou trois mauvaises saisons et il a trouvé un nouveau souffle qui a récompensé cette loyauté.

Certains diront que la foi de Solskjaer en David de Gea au cours de deux saisons très instables a été récompensée par sa nouvelle forme de classe mondiale ce trimestre.

C’est aussi sans doute la loyauté qui a conduit United à nommer Solskjaer en premier lieu, ce qui a donné à Michael Carrick l’un des premiers rôles d’entraîneur d’équipe et à Darren Fletcher le rôle de directeur technique. C’est peut-être la loyauté qui a conduit l’homme non footballeur John Murtough à être nommé au sein du club au poste de directeur du football.

La fidélité est une denrée précieuse – en particulier dans le football – et quelque chose qui est souvent difficile à maintenir dans la poursuite du succès. La loyauté des fans est énorme et fait partie de ce qui fait la grandeur de Manchester United. Mais la fidélité fonctionne dans les deux sens.

Sont Solskjaer, Carrick et co. être fidèle au club et aux supporters en ne proposant pas de démissionner ou, au moins, d’admettre qu’ils ont besoin d’aide ? Ole a admis qu’il ne savait pas quel était le problème. Si vous êtes le gestionnaire et que vous ne savez pas quel est le problème, vous devez sûrement trouver quelqu’un qui le sait.

Après le match d’hier, le manager a déclaré : « Je suis allé trop loin, nous sommes allés trop loin en tant que groupe. Nous sommes trop proches pour abandonner maintenant. Il est intéressant de noter qu’il a commencé par « Je suis allé trop loin » plutôt que « nous ». Et trop près de quoi ? À l’œil nu, il semble que United soit plus éloigné de l’argenterie que lorsqu’il a pris le poste pour la première fois, malgré des investissements massifs. Alors, nous est-il fidèle ?

Nous voulons tous soutenir un club fidèle à ses serviteurs et en tant que supporters, nous voulons nous-mêmes être les plus fidèles au monde. Peut-être que nous le sommes. Mais lorsque la loyauté envers le club entre en conflit avec la loyauté envers un ou plusieurs individus, comme l’a suggéré Sam Peoples ce matin, alors la première doit finalement l’emporter sur la seconde, aussi douloureuse soit-elle.