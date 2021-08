Ole Gunnar Solskjaer, ravi de De Gea

30/08/2021 à 19:54 CEST

David De Gea a traversé une étape désagréable en fin de saison dernière, se voyant relevé du titre de Premier League par Dean Henderson et pointé du doigt en finale de Ligue Europa contre Villarreal. Des mois plus tard, le gardien espagnol a retrouvé la confiance de son entraîneur, Ole Gunnar Solskjaer, qui a tenu à vanter son professionnalisme et son état de forme actuel..

De Gea a participé en tant que titulaire aux trois matches de championnat avec United et s’est particulièrement bien comporté, revivant certaines de ces nuits où Old Trafford vibrait avec les arrêts du gardien espagnol. Pour son entraîneur, David De Gea, à son plus haut niveau, est le meilleur gardien du monde, et il a tenu à souligner que son attitude après la saison dernière était exemplaire et lui a fait davantage confiance..

“Il m’a appelé pendant l’été et m’a demandé s’il pouvait venir plus tôt et avoir moins de vacances parce qu’il voulait être prêt. Pour moi, c’était un grand message que je suis ici pour me battre, je suis plein d’énergie, j’ai regardé ma situation et je donnerai tout ce que je peux pour être le meilleur David de Gea», a expliqué le sélectionneur norvégien.