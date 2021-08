Ole Gunnar Solskjaer retient Man United selon un expert de la BBC Sport – Man United News And Transfer News

in

Manchester United a remis à Ole Gunnar Solskjaer un nouveau contrat et de nouvelles conditions cet été qui dure jusqu’en 2024.

Le Norvégien est arrivé au club pour la deuxième fois, non pas en tant que joueur mais en tant que manager par intérim où il a obtenu un contrat à durée indéterminée après une prestation impressionnante quelques mois plus tard.

L’objectif principal de Solskjaer a été de reconstruire l’équipe et d’essayer de faire venir beaucoup de jeunes stars pour s’adapter au système qu’il essaie de mettre en œuvre.

Malgré les nettes améliorations dans la reconstruction de l’équipe, un nouveau contrat à ce moment-là a été considéré comme inutile par certains fans, qui ont fait valoir que le manager n’avait remporté aucun trophée depuis son arrivée intérimaire en 2018.

Beaucoup pensent qu’ils auraient dû attendre la fin de la saison.

Cependant, il est clair de voir les progrès depuis la première saison de Solskjaer à la tête de United ayant échoué en demi-finale de la Coupe Carabao de la saison dernière, la finale de la Ligue Europa et la deuxième place de la Premier League.

Après la signature de Jadon Sancho et l’arrivée de Raphael Varane, il ne peut plus y avoir d’excuse pour tomber au dernier obstacle et pour Solskjaer d’aider à mettre fin à la sécheresse des trophées de United.

Solskjaer a expliqué via Sky Sports qu’il est maintenant temps de passer à l’étape suivante et de gagner de l’argenterie.

“Nous savons que nous sommes une bonne équipe, mais nous savons que nous avons encore un peu à faire pour être là où nous voulons être et gagner des trophées”

«Je suis excité par l’équipe. Je pense que rien n’est au-delà de ces garçons. C’est comme ça que nous nous en sortons d’ici la fin de la saison.

Les fans de United seront très heureux d’entendre ces commentaires, mais beaucoup diraient que cela doit être l’attente chaque saison avec la stature du club.

Cependant, BBC Sports Pundit Stephen Warnock, via un article dans The Mirror, a averti United qu’ils n’atteindraient pas le niveau supérieur avec Solskjaer en charge. Warnock pense que Solskjaer n’a pas ce qu’il faut pour rivaliser avec ses rivaux et retient les Red Devils.

“Je le vois comme une course à quatre chevaux cette année, mais la seule différence entre United et les trois autres est avec leur manager”, a-t-il déclaré.

“Je ne pense pas que Solskjaer soit l’homme pour remporter le titre.”

“Il a bien joué tactiquement dans certains matchs, mais il y a eu des moments où quelque chose n’allait pas.”

Warnock est l’un des nombreux sceptiques quant aux références de Solskjaer pour faire passer United au niveau supérieur, mais beaucoup seront d’accord avec le dernier contrat, compte tenu des améliorations massives apportées à l’académie et à l’équipe dans son ensemble.