Ole Gunnar Solskjaer retient ses larmes alors qu’il fait ses adieux émotionnels à Manchester United après le limogeage

Ole Gunnar Solskjaer a fait des adieux émotionnels après son limogeage en tant que manager de Manchester United.

Le Norvégien a semblé retenir ses larmes après avoir été relevé de ses fonctions avec son dernier match à la tête d’une lourde défaite contre Watford.

Manchester United

Solskjaer a accordé une interview pour dire merci et au revoir au club

Après avoir été nommé manager par intérim en décembre 2018, Solskjaer a eu la lourde tâche de reconstruire la fortune du club après des années de déception sous David Moyes, Louis van Gaal et Jose Mourinho.

Au cours de ses deux premières saisons complètes en charge, le Norvégien a aidé le club à terminer troisième et deuxième et, ce faisant, est devenu le premier manager depuis Sir Alex Ferguson à terminer en Ligue des champions lors de saisons consécutives.

Suite à la deuxième place de la saison dernière et avec les signatures de Cristiano Ronaldo, Raphael Varane et Jadon Sancho, beaucoup s’attendaient à ce que les hommes de Solskjaer continuent et se battent pour leur premier titre de champion depuis 2013.

Cela ne s’est toutefois pas avéré être le cas et, en plus d’être battus par Watford, les Red Devils ont subi des défaites humiliantes face à leurs rivaux de Liverpool et de Man City.

.

Le Norvégien n’a pas pu inspirer ses joueurs cette saison ce qui lui a finalement coûté son poste

Le désormais ancien patron de Man United a donné une interview franche dans laquelle il voulait dire au revoir aux fans et remercier chaleureusement les joueurs, le staff et tout le monde au club.

« Vous savez ce que ce club signifie pour moi et ce que je voulais accomplir ici », a déclaré Solskjaer.

« Pour le club, pour les fans, pour les joueurs, pour le staff. Je voulais que nous passions à l’étape suivante pour défier la ligue, gagner des trophées et je pense seulement que c’est juste que cela vienne de la bouche du cheval.

«Ça a été un bal. Continuons à soutenir cette équipe, vous devez rester avec eux. Ils [the fans] ont été incroyables avec moi depuis l’un de mes premiers coups de pied dans le ballon, j’ai marqué avec l’un des premiers, jusqu’à maintenant.

« Je suis sûr que nous nous reverrons parce que s’il y a un endroit où je vais regarder des matchs de football, c’est à Old Trafford. »

getty

Le « Baby Faced Assassin » a déclaré qu’il espère être de retour à Old Trafford un jour

Au fur et à mesure que l’interview progressait, Ole a continué à remercier les efforts de son personnel, en particulier cette saison, alors que le club était scruté pour bon nombre de leurs performances.

Les joueurs et entraîneurs n’auront pas le temps de s’attarder sur l’actualité car Michael Carrick, l’ancien n°2 de Solskjaer devra se préparer pour un match crucial de Ligue des champions contre Villarreal, en direct sur talkSPORT 2

« Comme je leur ai dit ce matin également, faites-vous confiance, vous savez que nous sommes meilleurs que cela », a ajouté Solskjaer.

«Nous n’avons pas pu le montrer, mais sortir, poitrine généreuse, profiter d’être un joueur de Man United, en Ligue des champions, sur la plus grande scène.

« Si et quand vous gagnez le match, vous êtes qualifié pour le tour suivant, Michael [Carrick] va être en charge. Michael, j’ai le plus grand respect [for], j’aime Michael aux morceaux.

«Je deviens émotif maintenant parce qu’il est le meilleur. Ils iront bien. Je vais les surveiller et les soutenir.

Solskjaer a fait un au revoir émotionnel et a souhaité bonne chance à Carrick

Malgré les résultats à la fin, Solskjaer avait amélioré United au cours des dernières saisons