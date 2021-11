Ole Gunnar Solskjaer révèle ce qui l’attend après le limogeage de Manchester United

Ole Gunnar Solskjaer prévoit de s’éloigner du football et du Royaume-Uni (Photo: .)

Ole Gunnar Solskjaer envisage de retourner en Norvège et de passer du temps avec sa famille après son limogeage de Manchester United, mais prédit qu’il reviendra au football à un moment donné.

Le joueur de 48 ans a été limogé par le conseil d’administration d’Old Trafford dimanche après la défaite humiliante 4-1 à Watford en Premier League la veille.

Après des défaites humiliantes contre Liverpool et Manchester City ces dernières semaines, la défaite contre les Hornets était trop importante pour que le Norvégien survive et il a reçu ses ordres de marche.

Lorsqu’on lui a demandé quels étaient ses plans immédiats, Solskjaer a déclaré qu’il rattraperait le temps perdu avec sa famille au cours des derniers mois, mais s’attend à avoir des démangeaisons pour revenir au jeu qu’il aime à un moment donné.

« Je vais passer du temps avec ma famille », a-t-il déclaré dimanche aux médias du club de Manchester United. «Cela a probablement été la partie la plus difficile, à travers la pandémie, avec la Norvège ouverte et ici fermée, ma famille est retournée en Norvège et le jeune, il adore ça là-bas, donc nous avons vécu séparément. Alors, je vais passer du temps avec eux.

Plus : Manchester United FC



« Ensuite, je surveillerai l’équipe bien sûr et j’espère que le prochain manager arrivera et je veux le soutenir. Je veux qu’il réussisse, j’espère avoir jeté les bases pour que cela se produise parce que je sais que je suis bon dans ce que je fais.

« Je suis sûr à cent pour cent de créer un environnement de football, c’est là que je suis bon et à un moment donné, je serai probablement de retour [working in football].’

Solskjaer quitte Old Trafford sans remporter de trophées en tant que manager, et bien qu’il y ait une certaine déception qu’il ait raté de si peu l’argenterie lors de la finale de la Ligue Europa la saison dernière – s’inclinant aux tirs au but contre Villarreal – il est fier de son travail et de ce qu’il a accompli.

Manchester United était tellement plus proche de l’argenterie à Gdansk en mai (Photo: .)

« Oui, vous pourriez le dire et revenir en arrière et dire que si vous aviez gagné la Ligue Europa, cela aurait été un succès », a-t-il déclaré. «Mais vous savez, ce ne sont pas toujours les trophées tout le temps qui sont la fin.

‘Je sais que ce jour-là, nous avions besoin de célébrer [by winning] ce trophée. Mais ce sont de belles marges, nous savons que le travail que nous avons fourni est si important, pour arriver à cette finale et pour être si proches, nous avons dû prendre tellement de bonnes décisions en cours de route.

« Malheureusement, nous n’avons pas pu marquer 11 pénalités au rebond. Vous pouvez en rire, mais je regarde chaque seconde ici avec fierté.



PLUS : Ole Gunnar Solskjaer envoie un message émotionnel aux joueurs de Manchester United après le limogeage



PLUS : Man Utd contraint de payer 7,5 millions de livres sterling à Ole Gunnar Solskjaer après le limogeage de son manager

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport.

Suivez Metro Sport pour les dernières nouvelles sur

Facebook, Twitter et Instagram.





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();