Ole Gunnar Solskjaer révèle les plans du duo de Man Utd Jesse Lingard et Dean Henderson .

L’équipe de Solskjaer a battu Leeds le jour de l’ouverture (Photo: .)

Ole Gunnar Solskjaer insiste sur le fait que Jesse Lingard reste dans ses plans pour Manchester United cette saison et a laissé entendre que Dean Henderson pourrait revenir dans le but la semaine prochaine contre Southampton.

United a parfaitement démarré sa nouvelle saison samedi, battant Leeds United 5-1 devant un Old Trafford à bascule.

Bruno Fernandes a marqué un triplé avec Paul Pogba fournissant quatre passes décisives – une pour Mason Greenwood qui a également réalisé une excellente performance avec Jadon Sancho faisant ses débuts en club sur le banc tard.

United a encore Edinson Cavani et Marcus Rashford pour revenir dans le giron, mais Solskjaer insiste sur le fait que Lingard, qui reste lié à un retour à West Ham où il a excellé en prêt la saison dernière, aura également un rôle à jouer.

“N’oubliez pas Jesse Lingard qui s’est réinventé et est revenu l’homme que nous savons qu’il est avec la qualité. Il va également jouer un grand rôle, a déclaré Solskjaer.

Lingard a semblé affûté pendant la pré-saison (Photo: .)

« Bien sûr, il pourrait y avoir plus de rotation. Nous serons plus frais. Nous devrons avoir un effectif important et solide pour être compétitif dans cette ligue.

“C’est la meilleure ligue du monde et nous devons aussi avoir de la chance avec les blessures, mais j’ai hâte de travailler avec tous ces joueurs.

«Nous devons travailler dur et voir qui est en forme et disponible.

Plus : Manchester United FC



‘Il y en aura certainement quelques-uns en forme et disponibles [against Southampton next Sunday].’

David de Gea a commencé dans le but samedi avec Henderson toujours en convalescence après un test Covid positif.

Solskjaer pense cependant que l’international anglais sera en lice pour la visite sur la côte sud dimanche.

“Nous verrons comment il se sent et, espérons-le, il pourra participer à l’entraînement lundi.

“C’est un test très important pour lui et nous espérons qu’il se sent mieux.”



PLUS : Paul Pogba se verra offrir un contrat gigantesque pour rejoindre le PSG en transfert gratuit de Manchester United



PLUS : Darren Randolph exhorte Jesse Lingard à quitter Manchester United et à retourner à West Ham

