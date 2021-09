Ole Gunnar Solskjaer révèle sa stratégie pour le milieu de terrain de Man United – Man United News And Transfer News

in

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a déclaré que l’équipe avait été durement touchée par la défaite en Ligue des champions contre les Young Boys mardi.

S’exprimant lors de la conférence de presse d’aujourd’hui avant le voyage de dimanche à Londres pour affronter West Ham United, le manager a déclaré: ” Bien sûr, vous attendez de les voir le lendemain.

“L’attitude est comme vous vous en doutez, ils sont concentrés, pas trop pessimistes, c’est un revers, nous devons faire mieux.

« Ce n’est pas le départ que nous voulions, le groupe est très bon.

“Nous attendons plus de nous-mêmes, la performance n’était pas à la hauteur de notre standard.”

Le manager a été interrogé sur l’organisation du milieu de terrain – considérée comme une faiblesse majeure dans la défaite de mardi – et sur la manière dont il s’attend à ce que cela se développe.

« Nous voulons des milieux de terrain centraux qui peuvent jouer. Vous savez, le football d’aujourd’hui parle d’un bon six, d’un huit, d’un 10.

« À l’époque où vous aviez de bons milieux de terrain, Paul Scholes, Roy Keane, Bryan Robson, vous voyez des joueurs capables d’attaquer et de défendre.

“Nous recherchons des milieux de terrain complets et nous essayons de développer cela dans notre milieu de terrain et c’est un équilibre entre le nombre de joueurs que vous engagez et le nombre de défenseurs.”

Le patron a également parlé de Diogo Dalot, qui devrait remplacer Aaron Wan-Bissaka lors de sa suspension en Ligue des champions.

“Oui, Diogo a eu un très bon été bien sûr avec sa sélection pour l’Euro, il a bien fait pour le Portugal U21.

«Il a eu une saison dont il a beaucoup appris à Milan, il est resté en forme, c’était une grande chose.

«Il a des qualités que nous cherchons à exploiter de plus en plus, il a plus d’expérience.

“Nous ne sommes pas ici juste pour prêter nos joueurs pendant des années et des années bien sûr, ce prêt de l’année dernière était de lui donner de l’expérience et du temps de jeu et je pense qu’il a bien fait quand il est venu l’autre soir.

Solskjaer avait également de bonnes nouvelles à annoncer sur la forme physique d’Edinson Cavani.

‘Edinson, espérons-le, commencera à s’entraîner avec nous après le week-end. Espérons que lundi, donc j’espère qu’il pourrait être impliqué mercredi.

“Nous devons l’avoir à 100% en forme et ne pas le pousser.”