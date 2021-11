Ole Gunnar Solskjaer risque le limogeage à Manchester United après une réunion d’urgence avec Zinedine Zidane, le premier choix des propriétaires pour le remplacer

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, fait toujours face au limogeage malgré le fait que les dirigeants n’ont pas réussi à prendre de décision sur son avenir lors d’une réunion d’urgence du conseil d’administration, selon talkSPORT.

Le coprésident Joel Glazer a dirigé les discussions samedi soir à la suite de la défaite chaotique de United 4-1 à Watford, en difficulté.

Solskjaer a été démis de ses fonctions de manager de Manchester United

Solskjaer n’a reçu aucune assurance qu’il sera toujours en charge du voyage crucial de mardi en Ligue des champions à Villarreal, en direct sur talkSPORT2.

Les joueurs et le personnel s’attendent à ce que la débâcle de Vicarage Road soit son dernier match à la barre.

Lorsqu’ils décideraient de se séparer du Norvégien, United devrait en informer la Bourse de New York, qui ne rouvrira que lundi.

L’ancien patron du Real Madrid, Zinedine Zidane, serait le premier choix de Glazer pour remplacer Solskjaer.

Le directeur technique Darren Fletcher pourrait être appelé à prendre le contrôle intérimaire jusqu’à ce qu’un successeur permanent soit trouvé.

Zidane est lié au travail d’Old Trafford

Pour Solskjaer, cela semble être une fin amèrement décevante pour son règne à United après ce qui promettait d’être une saison extrêmement excitante avant qu’un ballon ne soit botté.

Les signatures de Raphael Varane, Cristiano Ronaldo et Jadon Sancho avaient signifié qu’il y avait beaucoup d’optimisme autour des géants de la Premier League alors qu’ils recherchent leur premier titre de champion depuis 2013.

Cependant, cela ne s’est pas avéré être le cas et United a connu un début de saison extrêmement décevant.

Ils ont perdu cinq de leurs 12 premiers matchs et ont déjà 12 points de retard sur le leader, Chelsea.

Harry Maguire a été expulsé alors que leur dernier revers est survenu aux mains de Watford, le gardien David de Gea décrivant la défaite 4-1 comme « embarrassante » et « inacceptable ».

Harry Maguire a fait un autre cauchemar alors que Man United s’effondre

La frustration de Cristiano Ronaldo était claire pour tout le monde

Solskjaer, qui a révélé qu’il était allé s’excuser auprès des fans itinérants après le match, a déclaré après le match: « Je ressens pour les fans et je ressens la même chose qu’eux – nous sommes gênés de perdre comme nous le faisons.

« Nous savons que nous sommes dans une très mauvaise passe et dans une mauvaise situation, mais c’est le football et je sais qu’ils soutiendront tous ceux qui sont sur le terrain tous les jours, et parfois il faut s’excuser. »

Il a ignoré les spéculations inévitables sur son avenir, ajoutant : « Je travaille pour et avec le club et je le fais depuis 18 ans.

« Nous avons une bonne communication et si le club envisage de faire quelque chose, c’est entre moi et le club.

« Les résultats ne sont pas assez bons, nous le savons. Nous sommes restés 30 matchs sans défaite à l’extérieur et maintenant nous en avons perdu deux au rebond et encaissé quatre buts dans les deux, donc bien sûr, quelque chose ne va pas.