Ole Gunnar Solskjaer salue Cristiano Ronaldo «très spécial» après que Man Utd a confirmé le transfert .

Cristiano Ronaldo a re-signé pour Manchester United (Photo par Alex Livesey/.)

Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a déclaré que la signature de Cristiano Ronaldo “très spécial” mettait en évidence la position “unique” du club dans le football mondial.

Le joueur de 36 ans est revenu à Old Trafford aujourd’hui en signant un premier contrat de deux ans avec son ancien club, qui a la possibilité de le prolonger de 12 mois supplémentaires.

Ronaldo a passé six ans à United entre 2003 et 2009 avant de rejoindre le Real Madrid pour un montant record à l’époque, mais il revient au crépuscule de sa carrière après que la Juventus a accepté de vendre pour un montant initial de 12,8 millions de livres sterling.

Solskjaer a joué avec Ronaldo lors de sa dernière saison avant de prendre sa retraite en 2007 et le Norvégien admet qu’il est presque “à court de mots” pour décrire la superstar portugaise.

Ronaldo et Solskjaer en 2007 (Crédit photo à lire PAUL ELLIS/. via .)

“Vous manquez de mots pour décrire Cristiano”, a déclaré Solskjaer.

«Ce n’est pas seulement un joueur merveilleux, mais aussi un grand être humain. Avoir le désir et la capacité de jouer au plus haut niveau pendant une si longue période nécessite une personne très spéciale.

“Je ne doute pas qu’il continuera à nous impressionner tous et son expérience sera si vitale pour les jeunes joueurs de l’équipe. Le retour de Ronaldo démontre l’attrait unique de ce club et je suis absolument ravi qu’il rentre à la maison là où tout a commencé.



