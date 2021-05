Ole Gunnar Solskjaer se “ questionnera ” après la défaite finale de la Ligue Europa contre les légendes de Manchester United, alors que John O’Shea appelle à une frénésie de dépenses estivales

John O’Shea pense que Manchester United doit apporter des améliorations notables à son équipe s’il veut à nouveau se battre pour les honneurs majeurs après sa défaite finale en Ligue Europa contre Villarreal.

Les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer ont été battus 11-10 lors d’une séance de tirs au but tendue après que le match se soit terminé 1-1 après la prolongation à Gdansk.

Deux des anciens coéquipiers de Man United de Solskjaer ont rejoint talkSPORT pour rendre leur verdict sur une défaite décevante en Ligue Europa

Le Norvégien a été critiqué pour sa gestion de jeu et sa sélection d’équipe pour l’épreuve de force, en particulier pour le déploiement de Paul Pogba dans un milieu de terrain profond.

Et le favori de United, O’Shea, pense que son ancien coéquipier se “ remettra en question ” après la défaite choc, ce qui signifie que les Red Devils seront sans trophée pour une quatrième saison consécutive.

«Il va se remettre en question. Je pense que toute l’équipe va se remettre en question avec ce talent offensif sur la menace », a déclaré l’ancien défenseur de la République d’Irlande.

«Je pense qu’Ole a choisi cette équipe en pensant qu’il n’y aura aucun problème, nous allons gagner ce match avec ce talent offensif et c’est là qu’ils chercheront probablement des renforts cet été.

«Il faut améliorer – ils l’ont toujours dit – être invaincu en Premier League n’est pas une mince affaire, mais ils ont besoin de plus.

«Ce fut un résultat décevant et ils devront faire face à la réalité.»

NOUVELLES

Pochettino dans les pourparlers de retour des Spurs, Zidane quitte le Real Madrid, nouvel accord avec Solskjaer?

bloqué

Le PSG n’autorisera pas le retour des Poch Spurs, a déclaré un expert français du football à talkSPORT

Au revoir

Lingard laisse la porte ouverte pour le retour de West Ham alors que le prêteur de Man United fait ses adieux

en espèces

Man United a dépensé plus que Liverpool, Arsenal et les Spurs depuis la dernière victoire du trophée

vue

Carragher se moque de Neville qui dit que Solskjaer se bat pour un emploi à United après sa perte finale

DÉJÀ VU

Zidane quitte son poste de patron du Real Madrid alors qu’Allegri rejette Perez pour rejoindre la Juventus

Pendant ce temps, le vainqueur du triplé de United 1998/99, Dwight Yorke, pense que Solskjaer doit accepter le contrecoup continu après avoir produit un affichage aussi abject dans une finale majeure où ils étaient les favoris écrasants.

«Les gars ont sous-performé, nous étions les favoris et nous avons rarement été en mesure de terminer la saison en beauté», a expliqué Yorke.

«Nous avons terminé deuxième [in the Premier League] et les choses étaient belles, c’était donc l’occasion de cimenter ce que ce club attend avec impatience la saison prochaine, mais cela ne s’est pas vraiment concrétisé.

«Bien sûr, vous devez attendre le retour de bâton en plus de cela. Lorsque vous êtes manager dans un club de haut niveau, vous vous attendez à ce genre de réaction.

«Nous devons faire le point et essayer de réfléchir à ce que nous aurions probablement pu faire mieux dans ce match.»