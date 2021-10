Ole Gunnar Solskjaer “se trompe chaque semaine” avec talkSPORT a déclaré que Cristiano Ronaldo était “criminel” et une “infraction licenciable” du patron de Manchester United

in

La décision d’Ole Gunnar Solskjaer de lancer Cristiano Ronaldo sur le banc contre Everton a été décrite comme une “infraction licenciable” et “criminelle”.

Le manager de Manchester United a de nouveau fait l’objet d’un examen minutieux en début de saison pour un départ indifférent.

Les décisions managériales de Solskjaer font l’objet d’un examen minutieux

Après avoir perdu à domicile contre Aston Villa le week-end précédent, le Norvégien a vu son équipe sauver la victoire dans les dernières minutes d’un match nul en Ligue des champions avec Villarreal après une performance austère.

Pourtant, étant donné les efforts de Ronaldo pour remporter le match, Solskjaer a choisi de lancer son homme vedette sur le banc pour la visite des Toffees alors qu’ils étaient tenus à un match nul 1-1.

Le joueur de 36 ans était pratiquement bouillonnant en quittant le terrain d’Old Trafford, clairement dégoûté du résultat et de son manque de temps de jeu, car son entraîneur ne lui a accordé que 33 minutes.

S’exprimant lundi matin, l’ancien milieu de terrain des Spurs Jamie O’Hara insiste sur le fait que le blâme incombe fermement à Solskjaer et a averti que les excuses s’épuisaient, affirmant qu’il ” se trompe chaque semaine “.

Ronaldo est parti du banc contre Everton

“Vous ne mettez pas Ronaldo sur le banc”, a déclaré O’Hara sur Breakfast. «Vous le démarrez, gagnez le match deux ou trois zéro, puis vous l’enlevez.

“Vous l’avez mis à la 57e minute de toute façon, donc il a joué suffisamment de football pour être fatigué après le match. Ce n’est pas comme si vous le reposiez et que vous ne l’utilisiez pas du tout.

« Vous l’avez amené quand ça ne va pas bien, alors bien sûr, il s’est trompé. Il se trompe chaque semaine !

«Je suis juste fatigué de la même conversation avec Ole Gunnar Solskjaer et de ses tactiques et de la façon dont il ne fait pas les choses correctement.

Paul Pogba n’a également été présenté qu’en tant que sous

« C’est criminel ; ils ont une super équipe de joueurs et c’est tellement ennuyeux ! Il n’est pas assez bon, les tactiques ne sont pas assez bonnes et il ne prend pas les bonnes décisions dans les grands moments.

«Mais ils s’en tiennent à lui! Je pense que le vent tourne un peu avec lui; les fans commencent à avoir la bosse parce qu’ils ont une équipe de haut niveau maintenant.

« Avant, il y avait des excuses avec les joueurs et ils n’étaient pas tout à fait là et ils progressaient.

“Cette saison, ils ont Paul Pogba, vous avez Bruno Fernandes, vous avez Rahpael Varane, vous avez amené Jadon Sancho, vous avez Ronaldo et vous dessinez à domicile ou perdez des matchs – c’est juste pas assez bien.

«Ils doivent être là cette saison, ils doivent concourir et chaque fois que je regarde Man United et que je regarde leurs performances, cela se transforme en quelque sorte en désespoir.

Sir Alex Ferguson a regardé le match depuis les tribunes d’Old Trafford

«Il met Pogba et Ronaldo sur le banc, il amène Ronaldo à la 57e minute et espère qu’il pourra continuer et faire quelque chose pour nous maintenant parce que ce n’était pas tout à fait en train de se passer.

“Ils s’en sont tirés en milieu de semaine en Ligue des champions parce que Ronaldo était au bon endroit au bon moment, mais il ne peut pas le faire à chaque match.

“Vous devez gagner des matchs de manière convaincante, surtout à domicile, et ils ne le font jamais.”

Depuis qu’il a pris en charge United de manière permanente en 2019, Solskjaer n’a pas réussi à monter sérieusement un défi pour le titre contre Liverpool ou Manchester City – les deux rivaux les plus féroces du club.

La défaite en finale de la Ligue Europa en mai contre Villarreal a également été une autre occasion manquée de collecter des couverts indispensables pour apaiser les voix dissidentes.

Ayant dépensé 441 millions de livres sterling pendant son séjour au club – dont 73 millions de livres sterling pour Jadon Sancho et 85 millions de livres sterling pour Harry Maguire – Solskjaer a une équipe dont la plupart des managers ne pouvaient que rêver.

L’ancien attaquant d’Aston Villa, Gabby Agbonlahor, pense que le joueur de 48 ans a également fait preuve d’une faible mentalité lors des derniers affres du match de samedi, riant et plaisantant alors que United poursuivait désespérément un but.

“Tout d’abord, je pense que c’était une infraction licencieuse de ne pas commencer Ronaldo”, a déclaré Agbonlahor. « Vous regardez Manchester United, vous jouez à Everton.

«Ils ont été en bonne forme cette saison, vous jouez votre équipe la plus forte pour aller là-bas et battre Everton. Vous avez une pause internationale maintenant, ce n’est pas comme si vous aviez un autre match en milieu de semaine.

.

CR7 était presque incandescent au coup de sifflet à plein temps

Pourtant, Solskjaer riait et plaisantait dans le temps additionnel

«Pogba aurait dû commencer, Jesse Lingard aurait dû être lancé, envoyer Ronaldo à sa pause internationale avec le Portugal crevé, brisé. Ce n’est pas ton problème !

« Jouez votre meilleure équipe contre des équipes comme Everton, vous devez le faire. Je pense qu’Ole s’est totalement trompé et, même s’il s’est rendu dans les 30 dernières secondes, il riait et plaisantait sur la ligne de touche.

« Benitez était tellement sur le coup, parlant à ses joueurs, cela montre juste qu’il était content d’un match nul.

“Manchester United ne devrait pas se contenter d’un match nul à domicile contre Everton.”

