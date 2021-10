Ole Gunnar Solskjaer sera-t-il limogé ? L’un de ces fantastiques managers pourrait le remplacer – Man United News And Transfer News

in

Il y a beaucoup de débats en ce moment pour savoir si le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, devrait être limogé et un argument courant en faveur de son maintien est qu’il n’y a pas de candidat évident disponible pour le remplacer. mais est-ce le cas?

S’il est vrai qu’au cours de la dernière période où l’emploi de Solskjaer semblait menacé, l’ancien manager des Spurs Mauricio Pochettino était au chômage et aurait voulu relever le défi. Il a ensuite été nommé entraîneur-chef du Paris Saint Germain.

Un autre candidat éminemment «accessible» à l’époque était Julien Nagelsmann du RB Leipzig, qui est par la suite devenu entraîneur-chef du Bayern Munich.

D’autre part, l’ancien patron de Chelsea, Antonio Conte, était employé à l’époque par l’Inter Milan et Zinedine Zidane était en charge du Real Madrid. Les deux sont maintenant disponibles.

De nombreux fans auraient instinctivement préféré Pochettino à Conte, autant pour le style de jeu qu’il adopte que pour sa personnalité moins abrasive. Conte, beaucoup pensent, pourrait être un autre Mourinho ; un gros ego plein d’exigences qui va bouleverser ce qui est actuellement un groupe bien soudé.

Il est bien sûr possible que l’Argentin soit toujours attiré à Old Trafford. Son mandat jusqu’à présent au PSG a été moins que réussi, après avoir quitté la Ligue des champions à Manchester City la saison dernière et terminé deuxième de Ligue 1 à Lille.

Le PSG a commencé cette saison plus brillamment, mais aujourd’hui encore, il a commencé à faiblir en tant qu’équipe à part entière comprenant Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappe et co. ont été carrément battus par Rennes en Bretagne.

Cependant, le conseil d’administration de United pourrait se demander si le bilan décevant de Poch au PSG démontre qu’il n’est pas la bonne personne pour faire jouer une équipe de superstars en tant qu’unité, ce qui est maintenant précisément le travail requis à Old Trafford.

Le cabinet des trophées de Zidane, en revanche, suggère qu’il peut faire cela, mais les sceptiques soutiennent que gagner avec le Real Madrid en Espagne n’est pas un défi aussi important que de ramener les jours de gloire à Old Trafford. Une intrigue secondaire à cette nomination potentielle se présenterait sous la forme de la façon dont cela pourrait affecter la décision de Paul Pogba de rester ou non au club.

Il en va de même d’un autre candidat potentiel, le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps. Seul des trois hommes de l’histoire à avoir remporté la Coupe du monde en tant que joueur et entraîneur, Deschamps a un bilan presque sans faute dans la gestion, avec une démission éprouvante de la Juventus qui les a promus en 2006/07 étant la seule tache majeure sur son cahier. .

Un autre des favoris des bookmakers pour succéder à Solskjaer est Brendan Rodgers de Leicester City. Cependant, il ne serait pas un choix populaire auprès de certains fans, ayant auparavant été manager de Liverpool, son grand rival. Le début de saison peu propice de Leicester doit également jeter le doute sur sa capacité à assumer l’un des plus gros emplois du monde du football.

Erik Ten Hag de l’Ajax fait également partie des favoris et serait certainement accueilli par Donny van de Beek, entre autres. Bien qu’il n’ait pas “l’ADN uni” en lui par expérience, il est certainement un champion de la jeunesse et du football offensif et fluide, il pourrait donc être un excellent choix à cet égard.

Avec d’autres candidats peut-être plus risqués tels que Dean Smith, Graham Potter et Ralph Hassenhuttl à ajouter au mélange, il y a beaucoup d’excellents candidats potentiels pour le poste de Solskjaer si le conseil perd patience avec lui. Mais s’ils sont même près de le faire est une autre question.