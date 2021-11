Ole Gunnar Solskjaer a pris la parole pour la première fois après avoir été limogé en tant que manager de Manchester United.

Le Norvégien a été relevé de ses fonctions après une humiliante défaite 4-1 contre Watford.

GETTY

Le temps de Solskjaer est écoulé à Man United

Et il a réagi pour la première fois depuis le licenciement, s’adressant à un fan à l’extérieur du terrain d’entraînement de United à Carrington.

Le supporter a tweeté en disant que Solskjaer lui avait dit que « cela avait été un honneur d’être manager » du club, ayant été nommé en 2018, tandis que le couple partageait un câlin.

Le mandat de Solskjaer, qui a duré près de trois ans, s’est terminé par la défaite contre les Hornets.

Mais il est juste de dire qu’il était difficile de revenir des performances et des résultats choquants contre Liverpool et Manchester City avant la trêve internationale.

Il a dit que ça avait été un honneur d’être manager ️ – Luke 🇾🇪 (@lukesellers98) 21 novembre 2021

Ce câlin vient de nous tous qui sommes restés à ses côtés ❤️ #MUFC pic.twitter.com/SqsgXsfPJO – Luke 🇾🇪 (@lukesellers98) 21 novembre 2021

Dans sa dernière interview d’après-match, il a déclaré: «Je ressens pour les fans et je ressens la même chose qu’eux – nous sommes gênés de perdre comme nous le faisons.

« Nous savons que nous sommes dans une très mauvaise passe et dans une mauvaise situation, mais c’est le football et je sais qu’ils soutiendront tous ceux qui sont sur le terrain tous les jours, et parfois il faut s’excuser. »

Il a ignoré les spéculations inévitables sur son avenir, ajoutant : « Je travaille pour et avec le club et je le fais depuis 18 ans.

.

United avait besoin de changement

« Nous avons une bonne communication et si le club envisageait de faire quelque chose, c’est entre moi et le club.

« Les résultats ne sont pas assez bons, nous le savons. Nous sommes restés 30 matchs sans défaite à l’extérieur et maintenant nous en avons perdu deux au rebond et encaissé quatre buts dans les deux, alors bien sûr, quelque chose ne va pas.

talkSPORT comprend que Mauricio Pochettino est l’homme recherché par le club pour remplacer Solskjaer à long terme.

Pour l’instant, cependant, Michael Carrick est en pirogue jusqu’à ce qu’un patron par intérim soit trouvé pour diriger United jusqu’à la fin de la campagne.

Obtenez le BORD

talkSPORT EDGE est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.

Restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde du football avec les dernières nouvelles, les scores en direct et les paris in-app.

Comment puis-je l’avoir?

Il est disponible sur les appareils iPhone et Android.

Pour iPhone, téléchargez talkSPORT EDGE via l’App Store ici.

Pour Android, téléchargez talkSPORT EDGE via le Play Store ici.