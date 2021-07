Ole Gunnar Solskjaer signe un nouveau contrat à long terme avec Manchester United

Manchester United a fait confiance au manager Ole Gunnar Solskjaer après que le Norvégien a signé un nouveau contrat de trois ans.

Solskjaer, qui a succédé à Jose Mourinho en 2018, restera à Old Trafford au moins jusqu’en 2024, avec la possibilité d’une année supplémentaire.

Il a déclaré sur le site officiel du club : « Tout le monde connaît le sentiment que j’ai pour ce club, et je suis ravi d’avoir signé ce nouveau contrat.

“C’est une période excitante pour Manchester United. Nous avons construit une équipe avec un bon équilibre entre jeunes et joueurs expérimentés avides de succès. »

Solskjaer a conduit United à la deuxième place de la Premier League la saison dernière tout en s’inclinant en finale de la Ligue Europa contre Villarreal, mais n’a pas encore livré d’argenterie au cours de ses deux saisons et demie en charge.

Il a ajouté : « J’ai une équipe d’entraîneurs fantastique autour de moi. Nous sommes tous prêts à franchir la prochaine étape de notre voyage.

« Manchester United veut gagner les plus grands et les meilleurs trophées et c’est ce que nous recherchons tous. Nous nous sommes améliorés, sur et en dehors du terrain, et cela continuera au cours des prochaines saisons.

« J’ai hâte de sortir devant un Old Trafford bondé et de commencer cette campagne. »

Le vice-président exécutif de United, Ed Woodward, a déclaré : « Ole et son équipe ont travaillé sans relâche pour mettre en place les bases d’un succès à long terme sur le terrain.

« Les résultats sont devenus de plus en plus visibles au cours des deux dernières saisons. Et nous sommes tous impatients de voir cette équipe passionnante se développer davantage dans les années à venir.

“Ce qui est particulièrement agréable, c’est la façon dont ces progrès ont été réalisés avec un mélange de jeunes talents locaux et de recrues de haut niveau, jouant au football offensif dans les meilleures traditions de Manchester United. Nous sommes plus convaincus que jamais que, sous la direction d’Ole, nous allons dans la bonne direction.

Solskjaer salue Sancho

United a annoncé vendredi la capture officielle de Jadon Sancho. Et Solskjaer a hâte de travailler avec l’Anglais. Le manager affirme qu’il correspond parfaitement à ce que le club recherchait.

Solskjaer a déclaré: “Jadon incarne le type de joueur que je veux amener au club. C’est un attaquant dans les meilleures traditions de Manchester United.

« Il fera partie intégrante de mon équipe pour les années à venir. Nous avons hâte de le voir s’épanouir. Ses buts et ses records de passes décisives parlent d’eux-mêmes et il apportera également un rythme, un flair et une créativité formidables à l’équipe.

«Old Trafford lui donnera la plate-forme dont il a besoin pour libérer son talent inexploité et se produire au plus haut niveau. Pour un joueur de son âge, Jadon a déjà accompli beaucoup et a montré le courage d’aller faire ses preuves à l’étranger.

“Nous sommes tous impatients d’accueillir Jadon dans l’équipe alors que nous nous préparons pour la nouvelle campagne.”

