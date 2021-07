Ole Gunnar Solskjaer signe un nouveau contrat de trois ans en tant que manager de Manchester United en cadeau de départ du chef sortant Ed Woodward

Manchester United a confirmé qu’Ole Gunnar Solskjaer avait signé un nouveau contrat en tant que manager.

Le Norvégien a reçu un énorme signe de soutien des géants de la Premier League en signant un nouvel accord de trois ans avec l’option pour une année supplémentaire, bien qu’il n’ait pas encore ramené de trophée à Old Trafford.

Ole Gunnar Solskjaer a obtenu un nouvel accord avec Man United bien qu’il n’ait pas remporté de trophée en tant que manager

Le contrat, qui fait l’objet de rumeurs depuis des mois, semble être un cadeau d’adieu du vice-président exécutif sortant Ed Woodward.

Solskjaer a signé un accord jusqu’à «au moins 2024» et Woodward dit que c’est une récompense pour avoir construit un succès à long terme pour l’avenir de Manchester United.

Woodward, qui quitte son poste à la fin de l’année civile, a déclaré dans un communiqué :

«Ole et son équipe ont travaillé sans relâche pour mettre en place les bases d’un succès à long terme sur le terrain.

Notre passé. Notre présent. 𝗳𝘂𝘁𝘂𝗿𝗲. Nous sommes ravis de vous annoncer qu’Ole a signé un nouvel accord avec le club ! #MUFC – Manchester United (@ManUtd) 24 juillet 2021

« Les résultats sont devenus de plus en plus visibles au cours des deux dernières saisons et nous sommes tous impatients de voir cette équipe passionnante se développer davantage dans les années à venir.

“Ce qui est particulièrement agréable, c’est la façon dont ces progrès ont été réalisés avec un mélange de jeunes talents locaux et de recrues de haut niveau, jouant au football offensif dans les meilleures traditions de Manchester United.

« Nous sommes plus convaincus que jamais que, sous la direction d’Ole, nous allons dans la bonne direction. »

La nouvelle du nouvel accord de Solskjaer intervient juste un jour après que le club a finalement confirmé l’arrivée de Jadon Sancho du Borussia Dortmund.

D’autres arrivées sont attendues à Old Trafford cet été, avec un accord pour le défenseur central du Real Madrid Raphael Varane qui serait en préparation, tandis que l’arrière latéral de l’Angleterre et de l’Atletico Madrid Kieran Trippier est également une cible de choix.

Et Solskjaer a déclaré qu’il avait hâte de commencer la nouvelle saison alors qu’il cherchait à mettre fin à sa chasse personnelle au trophée en charge de son ancien club, ainsi qu’à l’attente de neuf ans de United pour un titre de Premier League.

“Tout le monde connaît le sentiment que j’ai pour ce club, et je suis ravi d’avoir signé ce nouveau contrat”, a déclaré le Norvégien.

“C’est une période passionnante pour Manchester United, nous avons construit une équipe avec un bon équilibre de jeunes et de joueurs expérimentés avides de succès.

« J’ai une équipe d’entraîneurs fantastique autour de moi, et nous sommes tous prêts à franchir la prochaine étape de notre voyage. Manchester United veut remporter les plus grands et les meilleurs trophées et c’est ce que nous recherchons tous. Nous nous sommes améliorés, sur et en dehors du terrain, et cela continuera au cours des prochaines saisons.

« J’ai hâte de sortir devant un Old Trafford bondé et de commencer cette campagne. »

